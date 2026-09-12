Хатари созишномаи махфии кишварҳои минтақа бо Эрон барои Амрико

Ба гузориши хабаргузории Абна, рӯзномаи русии «Независимая газета» навишт, Пентагон ва хадамоти ҷосусӣ Амрико дар ҳоли баррасии мавзӯи коҳиши ҳузури низомии ин кишвар дар минтақа баъд аз поёни ҷанг алайҳи Эрон ҳастанд. Ин мавзӯъ танҳо ба азнавсозӣ накардани пойгоҳҳои осебдида аз ҳамлаҳои талофиҷӯёнаи Эрон маҳдуд намешавад, балки интиқоли баъзе зерсохторҳои размӣ ва иттилоотиро ба хориҷ аз минтақа низ дар бар мегирад.
Антон Мардасов таҳлилгари умури минтақа таъкид кард: интиқол ба марҳилаи нави бознигарии тактикҳо ва роҳбурдҳо бахше аз натиҷаи ҷанг алайҳи Эрон аст. Пентагон дар ин шароит дар пайи тақвияти ҳамкорӣ бо шарикони минтақавии худ аст.
Вай афзуд: бо вуҷуди ин Амрико бо хатари иқдоми қудратҳои минтақавӣ ба музокирот барои дастрасӣ ба тавофуқоти махфӣ бо Эрон дар бораи ноҷангӣ ва таҷовуз рӯ ба рӯ аст. Ин кишварҳо истиқлоли бештар дар равобити дуҷониба бо Амрико ва иштирок дар дастабандӣ аз худ нишон медиҳанд. Муҳим аст аз ҷиҳати эҷоди ҷаҳони чандқутба матлуб бошад, аммо дар хусуси ташдиди танишҳо миёни шуморае аз кишварҳо ва Исроил мумкин аст боиси вазминтар шудани вазъ шавад.
Your Comment