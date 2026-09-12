Муқовимати Ироқ: ҳамла ба таъсисоти Саудӣ кори мо набуд; табрик ба яманиҳо

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Аълом ал-Ҳарбӣ, муқовимати исломӣ дар Ироқ дар баёнияе иттиҳоми пешниҳодшуда алайҳи муқовимати Ироқ дар бораи ҳадаф қарор додани таъсисоти ҳаётан муҳими Арабистони Саудӣро рад кард ва таъкид кард: аз шитобзадагии ҳукумати Ироқ дар пазириши ин иддаоҳо бидуни истинод ба шуҳудоти муътабар ё анҷоми таҳқиқоти мусбат изҳори тааҷҷуб мекунем.
Муқовимати исломӣ дар Ироқ имрӯз шанбе дар баёнияе эълом кард: дар ҳоле ки пирӯзиҳои майдони мустамари мардуми муқовимати Яманро дар баробари нерӯҳои арабистонӣ ва муздурони онҳо табрик мегӯем, таъкид мекунем, ки иттиҳоми пешниҳодшуда алайҳи муқовимати Ироқ дар бораи ҳадаф қарор додани таъсисоти ҳаётан муҳими Арабистон дар рӯзи ҷумъаи гузашта, (ифтихорест, ки мо даъвои онро надорем); дар айни ҳол, аз шитобзадагии ҳукумати Ироқ дар пазириши ин иддаоҳо бидуни истинод ба шуҳудоти муътабар ё анҷоми таҳқиқоти мусбат изҳори тааҷҷуб мекунем.
Муқовимати исломӣ дар Ироқ эълом кард: такрори сиёсати иттиҳомзанӣ ва инҳирофи афкори умумӣ, чизе ҷуз талоши ноком барои пӯшонидани шикастҳои пайдарпайи нерӯҳои саудӣ ва абзорҳои он ба дасти фарзандони Ямани бонангу номус нест.
Дар баёнияи муқовимати исломӣ дар Ироқ омадааст: мо ҳамзамон бо таҷдиди таъкид бар мавқеи собити муқовимати Ироқ дар ҳимоят аз мардуми мазлум ва муҳосирашудаи Яман, ки беш аз як даҳа таҳти муҳосираи режими Арабистон қарор доранд, дар бораи гирифтор шудан дар доманди тарҳҳои хабиси сионистӣ-амрикоӣ, ки дар талош барои кашонидани Ироқ ба буҳронҳое ҳастанд, ки танҳо ба суди душманони ин кишвар аст, ҳушдор медиҳем.
Муқовимати исломӣ дар Ироқ эълом кард: дар поён, омодагии худро барои ширкат дар ҳар гуна кумитаи ҳақиқатёби давлатӣ бо ҳадафи кашфи ҳақиқат ба ҷои пайравӣ ва пайравӣ аз ривоятҳои машкӯк эълом мекунем.
Your Comment