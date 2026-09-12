Ҳизом ал-Асад: Трамп ба яовагӯӣ ва дурӯғпардозӣ рӯ овардааст

Ба гузориши хабаргузории Абна, Ҳизом ал-Асад узви аршади ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман бо нашри посте дар X бо беасос хондани суханони ахири раиси ҷумҳури Амрико, иттиҳомот ва иддаоҳои пешниҳодшуда аз сӯи ӯро нишондиҳандаи истисол ва дармондагӣ донист.
Ҳизом ал-Асад, аз аъзои аршади ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман, дар вокуниш ба изҳороти ахири Доналд Трамп дар бораи он ки Ансоруллоҳ бо онҳо тамос гирифта ва бар адамӣ тамоюл ба рӯёрӯӣ бо Амрико таъкид кардааст, эълом кард: вай тибқи одати ҳамешагии худ ба яовагӯӣ ва дурӯғпардозӣ рӯ овардааст.
Ал-Асад таъкид кард: ривоятҳои пешниҳодшуда аз сӯи ин ҷинояткор комилан беасос аст.
Вай вазъияти воқеии Трампро бо ин зарбулмасали арабӣ тавсиф кард: «дастеро, ки наметавонӣ бишкані, буба ва дуо кун, ки бишканад».
Трамп ахиран бо ишора ба вазъияти Яман иддао карда буд: нерӯҳои ҳусӣ (Ансоруллоҳ) тамоюле барои вуруд ба набард ва рӯёрӯӣ алайҳи Амрико надоранд.
Your Comment