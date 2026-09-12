Қабули «Изҳоротномаи Деҳлӣ»; БРИКС хостори хуруҷи Исроил аз Лубнон шуд

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Анатулӣ, сарони кишварҳои узви БРИКС дар Изҳоротномаи Деҳлӣ ҳамзамон бо мухолифат бо ҳар гуна ҷобаҷогузории иҷбории фаластиниҳо аз навори Ғазза, бар ҳимоят аз ҳуқуқи мардуми Фаластин таъкид карданд ва хостори риояи оташбас дар Лубнон, иҷрои қатъномаи 1701 Шӯрои амният ва хуруҷи нерӯҳои Исроил аз минтақаҳои ишғолшудаи Лубнон шуданд.
Сарони БРИКС рӯзи шанбе ва дар рӯзи нахустини нишасти ҳаждаҳуми ин гурӯҳ дар Деҳлӣ, «Изҳоротномаи Деҳлӣ»-ро ба иттифоқи оро қабул карданд. Онҳо дар ин Изҳоротнома бо изҳори нигаронии амиқ аз идомаи хушунат дар Ғазза, хостори поён додан ба ҳар гуна сиёсат бо ҳадафи оворгии иҷбории фаластиниҳо аз ин минтақа шуданд.
Дар ин Изҳоротнома омадааст, ки роҳҳалли одилона ва пойдор дар манозираи Исроил ва Фаластин танҳо тавассути раввишҳои сулҳомез имконпазир аст ва бояд ҳуқуқи машрӯи мардуми Фаластин, аз ҷумла ҳаққи таъйини сарнавишт ва бозгашт, таҳаққуқ ёбад. Сарони БРИКС ҳамчунин нисбат ба иқдомоте, ки метавонад ҳуқуқи мусаллами фаластиниҳоро тазъиф ё ишғолгариро машрӯъ ва тӯлонӣ кунад, изҳори нигаронӣ карданд.
Аъзои БРИКС ҳамчунин бар таъаҳҳуди худ ба ҳокимият, истиқлол, ваҳдат ва тамомияти арзии Сурия таъкид карданд ва аз ҳамаи тарафҳо хостанд, ки аз як раванди сиёсии сулҳомез ва фарогир дар ин кишвар ҳимоят кунанд.
Your Comment