  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Гуфтугӯи телефонӣ миёни вазирони корҳои хориҷии Эрон ва Салтанати Умон

12 Сентябр 2026 - 21:14
News ID: 1864794
Source: ABNA
Гуфтугӯи телефонӣ миёни вазирони корҳои хориҷии Эрон ва Салтанати Умон

Вазирони корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Салтанати Умон, бегоҳи имрӯз (шанбе) дар гуфтугӯи телефонӣ, дар бораи охирин таҳаввулоти минтақавӣ ва мавзӯъҳои мавриди таваҷҷуҳи муштарак гуфтугӯ ва райзанӣ карданд.

Ба гузориши хабаргузории Абна, Сайид Аббос Арақчӣ ва Сайид Бадр ал-Бусаидӣ, вазирони корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Салтанати Умон, бегоҳи имрӯз шанбе дар гуфтугӯи телефонӣ, дар бораи охирин таҳаввулоти минтақавӣ ва мавзӯъҳои мавриди таваҷҷуҳи муштарак гуфтугӯ ва райзанӣ карданд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha