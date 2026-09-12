Гуфтугӯи телефонӣ миёни вазирони корҳои хориҷии Эрон ва Салтанати Умон

Ба гузориши хабаргузории Абна, Сайид Аббос Арақчӣ ва Сайид Бадр ал-Бусаидӣ, вазирони корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Салтанати Умон, бегоҳи имрӯз шанбе дар гуфтугӯи телефонӣ, дар бораи охирин таҳаввулоти минтақавӣ ва мавзӯъҳои мавриди таваҷҷуҳи муштарак гуфтугӯ ва райзанӣ карданд.
12 Сентябр 2026 - 21:14
News ID: 1864794
Source: ABNA
Вазирони корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Салтанати Умон, бегоҳи имрӯз (шанбе) дар гуфтугӯи телефонӣ, дар бораи охирин таҳаввулоти минтақавӣ ва мавзӯъҳои мавриди таваҷҷуҳи муштарак гуфтугӯ ва райзанӣ карданд.
Your Comment