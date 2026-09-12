Саидӣ: роҳи муваққатӣ дар Тангаи Ҳурмуз набояд бо бозкушоии танга иштибоҳ шавад

Ба гузориши хабаргузории Абна, Беҳном Саидӣ, узви Кумиссияи амнияти миллии маҷлис, изҳор кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон бо назорат ва ҳокимияти комил дар роҳҳои вуруд ва хуруҷ, Тангаи Ҳурмузро ҳамчун абзори боздорандаи пурқувват дар баробари зиёдахоҳиҳои Амрико нигоҳ доштааст.
Вай ҳамчунин бо ишора ба нишасти ояндаи дипломатҳои Эрону Умон, ки қарор аст рӯзи душанбе баргузор шавад, тафсилоти тафоҳумҳои ахир дар бораи гузариш дар ин оброҳи стратегиро пешниҳод кард. Бахши асосии Тангаи Ҳурмуз дар обҳои соҳилии Ҷумҳурии Исломии Эрон ҷойгир аст. Дар ҷараёни музокироти сершумори дипломатӣ бо тарафи Умонӣ, дар бораи эҷоди роҳи муваққатӣ барои гузариши маҳдуди киштиҳо тавофуқ шуд. Дар ин роҳ, гузоришҳои баҳрии бадастомада нишон медиҳанд, ки Эрон ҳам дар роҳи вуруд ва ҳам дар роҳи хуруҷ назорат ва ҳокимияти комил дорад.
Узви Кумиссияи амнияти миллии маҷлис гуфт: ин ақдом набояд бо бозкушоии Тангаи Ҳурмуз иштибоҳ шавад. Боз шудани Тангаи Ҳурмуз ба омилҳои сершумор вобаста аст, ки муҳимтарини онҳо қатъ шудани муҳосираи баҳрӣ, даст кашидан аз таҷовузу таҳдидот алайҳи тамомияти арзии Эрон ва лағви таҳримҳо аз ҷониби Амрико мебошад. Ин роҳи муваққатӣ танҳо як қадам ба пеш аст, аммо бозкушоии комил вобаста ба амал кардани Амрико ба ӯҳдадориҳои худ аст. Пеш аз ҷанги Рамазон, ҳар рӯз 20 миллион барел нафти хом (баробар ба як панҷуми истеъмоли ҷаҳонӣ), 25 дарсади гази LNG ва 33 дарсади нуриҳои кимиёвии ҷаҳон аз ин танга мегузашт. Аммо имрӯз гузаришҳо ба камтар аз як даҳуми он давра расидааст.
Вай идома дод: Омор нишон медиҳад, ки гузариши киштиҳои нафт, ки пештар ба 128 адад дар рӯз мерасид, ҳоло ба камтар аз 7 киштии нафти хурд коҳиш ёфтааст, ки он ҳам бо иҷозати мустақими Ҷумҳурии Исломии Эрон сурат мегирад. Ин вазъ на танҳо ҳегемонияи Амрикоро ба чолиш кашидааст, балки зарбаҳои иқтисодии вазнин ба манфиатҳои онҳо ворид кардааст. Имрӯз барои душман, Тангаи Ҳурмуз танҳо як оброҳ нест, балки абзори боздоранда дар тавозуни қудрати минтақа аст. Баръакси тасаввуроти гузашта, маркази асосии ихтилофоти Амрико бо Эрон дигар барномаи ядроӣ нест, балки ҳокимияти Эрон бар Тангаи Ҳурмуз аст.
Саидӣ дар посух ба иддаои мақомоти амрикоӣ дар бораи муътадил будани вазъи Тангаи Ҳурмуз гуфт: Душман бо се ривояти дурӯғ дар пайи барқарор кардани обрӯи аздастрафтаи худ аст; нахуст он ки иддао мекунад Тангаи Ҳурмуз аҳамияти чандон надорад; ки бояд пурсид: агар беаҳамият аст, чаро бо тамоми қувва дар пайи бозкушоии он ҳастед? Ва дувум иддаои ғайриқонунӣ будани ақдомоти Эрон, ки бояд аз онҳо пурсид: кӣ амнияти минтақаро бо муҳосираи баҳрӣ ба хатар андохт ва ин шароитро эҷод кард?
Your Comment