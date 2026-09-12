  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Агенство ва директори генералии он бояд дар бораи заминасозӣ барои ҷиноятҳо дар Эрон ҷавобгар бошанд

12 Сентябр 2026 - 21:12
News ID: 1864792
Source: ABNA
Агенство ва директори генералии он бояд дар бораи заминасозӣ барои ҷиноятҳо дар Эрон ҷавобгар бошанд

Ламерд — Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, аз амалкарди директори генералии Агенство ва Шӯрои ҳокимони он интиқод карда, гуфт: Агенство ва директори генералии он бояд дар бораи заминасозӣ барои ҷиноятҳо дар Эрон ҷавобгар бошанд.

Ба гузориши хабарнигори Абна, Исмоил Бақоӣ шанбеи шаб дар нишасти хабарӣ барои баррасии ҷиноятҳои режими Амрико дар Ламерд изҳор кард: Дар он ки амали Амрико дар Ламерд як ҷинояти ҷангӣ будааст, шубҳа нест ва таҳқиқоти анҷомшуда низ истифодаи силоҳи мамнӯъро дар ин ҳамла тасдиқ кардааст.

Вай афзуд: Дар ин ҳамла аз мушки хӯшаӣ истифода шудааст, ки ҳар яке аз ин мушкҳо тақрибан 180 ҳазор пора ва тирчаҳои сеграмма доштаанд; мавзӯе, ки андозаи ҷинояти анҷомшуда алайҳи мардуми ғайринизомии Ламердро нишон медиҳад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha