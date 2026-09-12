Агенство ва директори генералии он бояд дар бораи заминасозӣ барои ҷиноятҳо дар Эрон ҷавобгар бошанд

Ба гузориши хабарнигори Абна, Исмоил Бақоӣ шанбеи шаб дар нишасти хабарӣ барои баррасии ҷиноятҳои режими Амрико дар Ламерд изҳор кард: Дар он ки амали Амрико дар Ламерд як ҷинояти ҷангӣ будааст, шубҳа нест ва таҳқиқоти анҷомшуда низ истифодаи силоҳи мамнӯъро дар ин ҳамла тасдиқ кардааст.
Вай афзуд: Дар ин ҳамла аз мушки хӯшаӣ истифода шудааст, ки ҳар яке аз ин мушкҳо тақрибан 180 ҳазор пора ва тирчаҳои сеграмма доштаанд; мавзӯе, ки андозаи ҷинояти анҷомшуда алайҳи мардуми ғайринизомии Ламердро нишон медиҳад.
Your Comment