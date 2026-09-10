Коҳиши рафтуомад дар Тангаи Ҳурмуз то сатҳи пасттарин дар 10 рӯзи охир

Ба гузориши хабарии Абно бо истинод ба Ал-Маёдин, бар асоси омори нашршуда аз ҷониби ширкатҳои нақлиёти баҳрӣ, шумораи киштиҳои борӣ, ки рӯзи чоршанбе аз Тангаи Ҳурмуз гузаштанд, камтар аз миёнаи даҳ рӯзи охир буд.
Ин хабар дар ҳолест, ки расонаҳо эълон карданд, ки пас аз шиддат гирифтани танишҳо дар Тангаи Ҳурмуз, нафти хоми Брент бори аввал дар тӯли ҳафт ҳафтаи охир ба беш аз 101 доллар барои ҳар як барел расид.
Ҷумҳурии Исломии Эрон эълон кардааст, ки то замоне, ки Амрико рафтори худро тағйир надиҳад ва ба иҷрои ӯҳдадориҳои худ дар доираи Созишномаи Исломобод барнагардад, Тангаи Ҳурмуз ҳанӯз баста хоҳад монд.
Your Comment