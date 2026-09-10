Бақоӣ: Дурӯғҳои вазири хориҷии Амрико наметавонанд ҷои воқеиятро бигиранд

Ба гузориши хабарии Абно, Исмоил Бақоӣ дар посух ба иддаои беасоси вазири корҳои хориҷии Амрико дар бораи дахолати Эрон дар масъалаи Яман дар саҳифаи шахсии худ навишт:
«Дурӯғҳои Марко Рубио наметавонанд ҷои воқеиятро бигиранд. Ансоруллоҳ бозигари мустақил аст, ки худаш тасмим мегирад; на аз касе фармон мегирад ва на намояндаи дигарон аст.
Решаи ноустуворӣ дар минтақаро бояд дар дахолатҳои низомии Амрико ва сиёсатҳои ҳукмронии он ҷустуҷӯ кард. Агар Вашингтон воқеан хоҳони сулҳ буд, танҳо як қадами оддӣ мебардошт: ба бадхоҳиҳо ва дахолатҳои ноустуворкунандаи худ дар минтақаи мо поён медод.
Сулҳ дар Яман бо бомба ва фишори хориҷӣ ба даст намеояд. Сулҳ бо гуфтушунидҳои самимӣ бар асоси нақшаи роҳи мавриди тавофуқи тарафҳо оғоз мешавад.»
Your Comment