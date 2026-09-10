  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Азизӣ хитоб ба низомиёни амрикоӣ: То дер нашуда ба кишвари худатон баргардед

10 Сентябр 2026 - 10:54
News ID: 1863856
Source: ABNA
Азизӣ хитоб ба низомиёни амрикоӣ: То дер нашуда ба кишвари худатон баргардед

Раиси Кумиссиюни амнияти миллии Маҷлис бо нашри посте дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ хитоб ба амрикоиҳо гуфт: То дер нашуда ба кишвари худатон баргардед.

Ба гузориши хабарии Абно, Иброҳим Азизӣ, раиси Кумиссиюни амнияти миллии Маҷлиси Шӯрои исломии Эрон, бо нашри посте дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Пирузмундони нерӯи баҳрӣ бори дигар ба шумо нишон доданд, ки ин ҷо Халиҷи ҳамеша Форс аст ва Эрон онро ҳамчун фотеҳ идора мекунад.

Вай дар идома хитоб ба низомиёни артиши террористии Амрико афзуд: То дер нашуда барои наҷоти боқимондаи таҷҳизот ва афроди худ фирор кунед, ба хоки худатон баргардед, балки тавонед ҳадди ақал аз марзҳои худатон дифоъ кунед.

Your Comment

You are replying to: .
captcha