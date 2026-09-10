Азизӣ хитоб ба низомиёни амрикоӣ: То дер нашуда ба кишвари худатон баргардед

Ба гузориши хабарии Абно, Иброҳим Азизӣ, раиси Кумиссиюни амнияти миллии Маҷлиси Шӯрои исломии Эрон, бо нашри посте дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Пирузмундони нерӯи баҳрӣ бори дигар ба шумо нишон доданд, ки ин ҷо Халиҷи ҳамеша Форс аст ва Эрон онро ҳамчун фотеҳ идора мекунад.
Вай дар идома хитоб ба низомиёни артиши террористии Амрико афзуд: То дер нашуда барои наҷоти боқимондаи таҷҳизот ва афроди худ фирор кунед, ба хоки худатон баргардед, балки тавонед ҳадди ақал аз марзҳои худатон дифоъ кунед.
Your Comment