Яҳё Сареъ эълон кард: 54 ҳамлаи ҳавоии Саудӣ ба Яман дар 12 соати охир

Ба гузориши хабарии Абно аз Масӣра, Яҳё Сареъ сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълон кард, ки ҷангафрӯзҳои Саудӣ дар тӯли 12 соати охир 54 ҳамлаи ҳавоиро алайҳи чанд вилояти ин кишвар анҷом доданд.
Вай гуфт, ки ин ҳамлаҳо вилоятҳои Ҷавф, Маъриб, Таиз, Ҳудайда, Саъда ва Байзоро ҳадаф қарор доданд.
Ба гуфтаи сухангӯи низомии Ансоруллоҳи Яман, ин ҳамлаҳо бо истифода аз ҷангафрӯзҳои F-15SA анҷом шуданд, ки аз пойгоҳи ҳавоии Малик Холид дар Хамис Мушайт парвоз карданд.
Вай инчунин эълон кард, ки як ҷангафрӯзи Тайфун аз пойгоҳи Малик Фаҳд дар шаҳри Тоиф парвоз карда, ҳамлаеро алайҳи вилояти Ҷавф анҷом дод.
Яҳё Сареъ таъкид кард, ки ҳамлаҳо ва таҷовузҳои муттасил алайҳи Яман бе посух ва ҷазо нахоҳанд монд.
Ҳамзамон расонаҳои Саудӣ эълон карданд, ки садои огоҳии хатар дар Абҳо ва Хамис Мушайт дар ҷануби Арабистони Саудӣ ба садо даромад.
Аз тарафи дигар Вазорати тандурустии Саноъ эълон кард, ки шумораи шаҳидони ҳамлаи душмани Саудӣ ба зиндони Ҷавф ба 32 нафар афзоиш ёфтааст.
Your Comment