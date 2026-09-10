  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Орзуи дастноёфтани Трамп: дар ҷанг бо Эрон пирӯз мешавем

10 Сентябр 2026 - 10:52
News ID: 1863852
Source: ABNA
Орзуи дастноёфтани Трамп: дар ҷанг бо Эрон пирӯз мешавем

Раисиҷумҳури Амрико, бо иддаои он ки Вашингтон дар ҷанг бо Эрон пирӯз мешавад ва назорати Тангаи Ҳурмузро дар ихтиёр дорад, иддао кард, ки Эрон дар ҳоли фурӯпошӣ аст.

Ба гузориши хабарии Абно аз шабакаи Алҷазира, Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико ба дастовардсозӣ барои худ пардохт ва иддао кард: Ду соли гузашта муваффақтарин солҳо буданд ва мо кишвари худро аз ҳар вақти дигар қавитар, бехатартар, сарватмандтар ва озодтар хоҳем кард.

Трамп дар бораи мавзӯи муҳоҷират ба Амрико низ иддао кард: Муҳоҷиратеро, ки фалокат ва таҳдид барои кишвари мо буд, қатъ кардем.

Трамп дар бораи иқдомоти ҳукумати худ дар заминаи муҳоҷират низ гуфт: Ба шарофати деворе, ки дар марзҳои ҷанубӣ бунёд кардем, муҳоҷиратеро, ки фалокати таҳдидкунанда барои кишвари мо буд, қатъ кардем.

Вай инчунин иддао кард: Сиёсати мо мантиқӣ ва оқилона аст ва пирӯзии мо дар интихоботи гузашта кишвари моро наҷот дод.

Раисиҷумҳури Амрико изҳор кард: Мо дар бахши энержӣ ба истиқлол ва ҳукмронӣ ноил хоҳем шуд ва дар ин замина ба бартарӣ хоҳем расид.

Вай дар бораи Эрон низ иддао кард: Дар ҷанг бо Эрон пирӯз мешавем ва назорати Тангаи Ҳурмузро дар даст дорем.

Трамп дар изҳороти густохона афзуд: Мо бар Тангаи Ҳурмуз назорат дорем ва фикр мекунам бояд номи онро «Тангаи Трамп» бигузорем.

Раисиҷумҳури Амрико инчунин ба такрори суханони худ дар бораи иқтисоди Эрон идома дод ва иддао кард: Эрон дар ҳоли фурӯпошӣ аст; ин кишвар барои чанд даҳсола зӯргӯи Ховари Миёна буд, аммо дигар чунин вазъият надорад.

Трамп иддаоҳои худро такрор кард ва афзуд: Иҷоза нахоҳем дод, ки Эрон ба силоҳи ядроӣ даст ёбад ва онҳо умедворанд, ки дар сурати шикасти мо дар интихобот, тавонанд бо демократҳои заиф таъомул кунанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha