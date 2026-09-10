Орзуи дастноёфтани Трамп: дар ҷанг бо Эрон пирӯз мешавем

Ба гузориши хабарии Абно аз шабакаи Алҷазира, Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико ба дастовардсозӣ барои худ пардохт ва иддао кард: Ду соли гузашта муваффақтарин солҳо буданд ва мо кишвари худро аз ҳар вақти дигар қавитар, бехатартар, сарватмандтар ва озодтар хоҳем кард.
Трамп дар бораи мавзӯи муҳоҷират ба Амрико низ иддао кард: Муҳоҷиратеро, ки фалокат ва таҳдид барои кишвари мо буд, қатъ кардем.
Трамп дар бораи иқдомоти ҳукумати худ дар заминаи муҳоҷират низ гуфт: Ба шарофати деворе, ки дар марзҳои ҷанубӣ бунёд кардем, муҳоҷиратеро, ки фалокати таҳдидкунанда барои кишвари мо буд, қатъ кардем.
Вай инчунин иддао кард: Сиёсати мо мантиқӣ ва оқилона аст ва пирӯзии мо дар интихоботи гузашта кишвари моро наҷот дод.
Раисиҷумҳури Амрико изҳор кард: Мо дар бахши энержӣ ба истиқлол ва ҳукмронӣ ноил хоҳем шуд ва дар ин замина ба бартарӣ хоҳем расид.
Вай дар бораи Эрон низ иддао кард: Дар ҷанг бо Эрон пирӯз мешавем ва назорати Тангаи Ҳурмузро дар даст дорем.
Трамп дар изҳороти густохона афзуд: Мо бар Тангаи Ҳурмуз назорат дорем ва фикр мекунам бояд номи онро «Тангаи Трамп» бигузорем.
Раисиҷумҳури Амрико инчунин ба такрори суханони худ дар бораи иқтисоди Эрон идома дод ва иддао кард: Эрон дар ҳоли фурӯпошӣ аст; ин кишвар барои чанд даҳсола зӯргӯи Ховари Миёна буд, аммо дигар чунин вазъият надорад.
Трамп иддаоҳои худро такрор кард ва афзуд: Иҷоза нахоҳем дод, ки Эрон ба силоҳи ядроӣ даст ёбад ва онҳо умедворанд, ки дар сурати шикасти мо дар интихобот, тавонанд бо демократҳои заиф таъомул кунанд.
Your Comment