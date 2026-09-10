Вэнс: Агар Трамп бихоҳад, метавон бо Эрон ба созиш расид!

Ба гузориши хабарии Абно аз Алҷазира, ноҳиби раисиҷумҳури Амрико дар идомаи иддаоҳои беасоси мақомоти ин кишвар алайҳи Эрон иддао кард, ки онҳо Эронро аз содироти нафтии худ маҳрум кардаанд ва ин кишвар дигар ҳеҷ даромаде аз бахши энержӣ надорад.
Бар асоси ин гузориш, «Ҷей Дӣ Вэнс» дар идомаи иддаоҳои худ афзуд, ки Эрон дигар имконоти зиёде пеш рӯ надорад ва агар Трамп бихоҳад, метавонем бо ин кишвар ба созиш бирасем.
Иддаоҳои пешниҳодшуда аз ҷониби ноҳиби Трамп дар ҳолест, ки худи ӯ низ дар тозатарин изҳороти худ ба дастовардсозӣ барои худ пардохт ва иддао кард: Ду соли гузашта муваффақтарин солҳо буданд ва мо кишвари худро аз ҳар вақти дигар қавитар, бехатартар, сарватмандтар ва озодтар хоҳем кард.
Трамп бо такрори хаёлопардозиҳо дар бораи Эрон ҳам иддао кард: Дар ҷанг бо Эрон пирӯз мешавем ва назорати Тангаи Ҳурмузро дар даст дорем. Мо бар Тангаи Ҳурмуз назорат дорем ва фикр мекунам бояд номи онро «Тангаи Трамп» бигузорем.
Раисиҷумҳури Амрико инчунин ба такрори суханони худ дар бораи иқтисоди Эрон идома дод ва иддао кард: Эрон дар ҳоли фурӯпошӣ аст; ин кишвар барои чанд даҳсола зӯргӯи Ховари Миёна буд, аммо дигар чунин вазъият надорад.
Ин изҳорот ва иддаоҳои мутазоди Трамп дар ҳолест, ки ӯ пештар иддао карда буд, ки ҷанг бо Эрон пас аз интихоботи миёнамуҳлати ин кишвар хотима хоҳад ёфт.
Your Comment