Сарвазири Исландия: Харитаи Трамп беҳуда аст

Ба гузориши хабарии Абно аз Анатулӣ, сарвазири Исландия дар вокуниш ба нашри харитае аз ҷониби Доналд Трамп, ки Исландия ва чанд кишвари дигарро зери парчами Амрико нишон медод, онро «таҳқиромез» ва «беҳуда» хонд. Ҳукумати Исландия пештар низ сафири Амрикоро барои эътирози расмӣ даъват карда буд.
Криструн Фростадоуттир, сарвазири Исландия гуфт: Аз назари ман, маънои зиминии он чи мебинем, беҳуда аст.
Вай афзуд: Ҳеҷ чиз хандаовар ё муқаррарӣ дар бораи шӯхӣ бо ҳокимияти кишварҳо вуҷуд надорад.
Трамп дар шабакаи иҷтимоии Truth Social харитае нашр карда буд, ки Амрико, Канада, Гренландия, Исландия, Мексика, Амрикои Марказӣ ва кишварҳои ҳавзаи Карибро бо рангҳои парчами Амрико нишон медод ва тамоми ин минтақаро «Иёлоти Муттаҳидаи Амрико» номгузорӣ карда буд.
Фростадоуттир гуфт, ки сафири Амрико ба Вазорати корҳои хориҷии Исландия даъват шудааст, то комилан равшан шавад, ки аз нуқтаи назари мо, ин иқдом комилан қобили қабул нест.
Вазири корҳои хориҷии Исландия, Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир низ бар ҳимояти кишвари худ аз Гренландия ва мардуми он таъкид кард ва гуфт, Рейкявик ҳамчунон дар паҳлӯи мардуми Гренландия хоҳад истод.
Вай дар айни ҳол гуфт, Исландия хоҳони ҳифзи ҳамкорӣ бо Амрико дар заминаҳое чун тиҷорат ва дифоъ аст. Сарвазири Исландия низ таъкид кард, ки муносибатҳои мустақими ду кишвар то ҳол бо мушкили ҷиддӣ рӯ ба рӯ нашудааст, аммо набояд пости Трампро кам аҳамият талаққӣ кард.
Your Comment