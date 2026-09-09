Дастгирии Қоҳира ва Аммон аз қарори Лондон барои мубориза бо шаҳраксозиҳои сионистӣ

Ба гузориши хабарии «Абна» ба нақл аз хабарии Фаластин «Сама», Миср ва Урдун аз қарори нави ҳукумати Британия дар мамнӯъ кардани тиҷорати молҳо ва хидматҳои марбут ба шаҳракҳои ғайриқонунии реҷими сионистӣ дар сарзаминҳои ишғолшудаи Фаластин истиқбол карданд.
Ин ду кишвар, иқдоми Лондонро як қадами муҳим ва ҳамсуди қатъномаҳои байналмилалӣ барои мубориза бо паҳншавии шаҳраксозӣ ва пешгирии фурӯпошии роҳҳали дудавлатӣ арзёбӣ карданд.
Қаблан, сарони кишварҳои Британия, Фаронса ва Канада дар эъломияи муштарак, паҳншавии шаҳраксозиҳо ва шиддатёбии хушунатҳои шаҳракнишинони сионистиро таҳдиди мустақим ва фаврӣ барои суботи минтақа тавсиф карданд.
Эндӣ Бёрнҳем, сарвазири Британия, Эммануэл Макрон, президенти Фаронса ва Марк Карни, сарвазири Канада дар ин эъломия таъкид карданд, ки ин се кишвар барои манъи воридоти молҳои ҳосил аз шаҳракҳо ва татбиқи маҳдудиятҳои ҳадафнок алайҳи мусоидаткунандагон ва манфиатбарандагон аз ин фаъолиятҳо, амал хоҳанд кард.
Роҳбарони ин се кишвар бо таъкид ба ғайриқонунӣ будани шаҳракҳои соҳили ғарбӣ дар асоси қонунҳои байналмилалӣ, нақшаҳое ба монанди «Эван» ва афзоиши хушунатҳо аз ҷониби шаҳракнишинонро омили таҳдидкунанда барои чашмандози сулҳ дар минтақа донистанд.
Дар ин эъломия омадааст: «Пас аз эътирофи кишвари Фаластин дар соли гузашта, ҳоло вақти он расидааст, ки барои ҳимояи роҳҳали дудавлатӣ ва арзишҳои мо, амалҳои амалӣ ва бештаре анҷом диҳем.»
Ин се кишвар, ба даст овардани роҳҳали дудавлатиро барои амнияти Осиёи Ғарбӣ ва фаротар аз он зарур донистанд ва ин қарори ҳамоҳангшударо нуқтаи гардиши равиши худ барои ҳимояи суботи минтақа тавсиф карданд.
Ҳамчунин эълом шуд, ки ин се кишвар дар охири моҳи ҷорӣ, дар ҳошияи Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид, нишасти муштараке бо ҳадафи пайгирии ин амалҳо баргузор хоҳанд кард.
Your Comment