Ал-Маядин: Яман ҳанӯз аз силоҳҳои махсуси худ бар зидди Арабистон истифода накардааст

Ба гузориши хабарии «Абна», хабарнигори «Ал-Маядин» таъкид кард, ки душмани саудӣ дар давоми се рӯз 135 ҳамлаи ҳавоӣ барои дастгирии муздурони худ дар Ҷавф анҷом дод, аммо натавонист раванди набардро тағйир диҳад.
Вай илова кард: Нерӯҳои мусаллаҳи Яман банки ҳадафҳои худро доранд ва идомаи ҳамлаҳои Арабистон боиси васеъшавии доираи посухи Санъо хоҳад шуд.
Хабарнигори «Ал-Маядин» идома дод: Нерӯҳои мусаллаҳи Яман ҳанӯз дар ҷанг бар зидди душмани саудӣ аз мушакҳои гиперсоникӣ ё ҳавоипойҳои бесарнишини махсуси худ истифода накардаанд.
Қаблан низ як манбаи майдонии дар муколама бо шабакаи Яман рӯзи сешанбе таъкид карда буд, ки нерӯҳои мусаллаҳи ин кишвар мавзеъҳои душмани саудиро дар минтақаи Ал-Ятама, ки дар Хуб ва аш-Шаъофи вилояти Ҷавф ҷойгир аст, ҳадаф қарор доданд.
Ин манбаъ илова кард, ки нерӯҳои яманӣ як амалиёти васеъ барои дастгир кардани унсурҳои вобаста ба душмани саудӣ, ки ба бозори Ал-Ятама ворид шуда буданд, анҷом доданд ва дар он даҳҳо адад таҷҳизоти низомии онҳо нобуд карда шуд.
Вай таъкид кард, ки бозори Ал-Ятама ва тамоми манотиқе, ки душман ба он ворид шуда буд, тоза карда шуда ва унсурҳои мутаҳамим дар атрофи Ҷавф таъқиб мешаванд. Нерӯҳои мусаллаҳи Яман таҳаррукоти душманро дар тамоми меҳварҳои даргирии Ҷавф зери назорат доранд.
Your Comment