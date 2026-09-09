  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Посдорони Инқилоби Исломӣ: Набарди муқтадирона идома хоҳад ёфт

9 Сентябр 2026 - 10:02
News ID: 1863421
Source: ABNA
Посдорони Инқилоби Исломӣ: Набарди муқтадирона идома хоҳад ёфт

Раёсати робитаҳои умумии Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эъломияе хабар дод: Анбори таъмир ва нигоҳдорӣ, омодасозӣ ва ҷои истиқрори ҳавопаймоҳои F-35, F-16, F-15 ва паноҳгоҳи ҳавопаймоҳо ҳадаф қарор гирифтанд.

Ба гузориши хабарии «Абна», раёсати робитаҳои умумии Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эъломияе хабар дод: Анбори таъмир ва нигоҳдорӣ, омодасозӣ ва ҷои истиқрори ҳавопаймоҳои F-35, F-16, F-15 ва паноҳгоҳи ҳавопаймоҳо ҳадаф қарор гирифтанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha