Посдорони Инқилоби Исломӣ: Набарди муқтадирона идома хоҳад ёфт

Ба гузориши хабарии «Абна», раёсати робитаҳои умумии Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эъломияе хабар дод: Анбори таъмир ва нигоҳдорӣ, омодасозӣ ва ҷои истиқрори ҳавопаймоҳои F-35, F-16, F-15 ва паноҳгоҳи ҳавопаймоҳо ҳадаф қарор гирифтанд.
9 Сентябр 2026 - 10:02
News ID: 1863421
Source: ABNA
Раёсати робитаҳои умумии Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эъломияе хабар дод: Анбори таъмир ва нигоҳдорӣ, омодасозӣ ва ҷои истиқрори ҳавопаймоҳои F-35, F-16, F-15 ва паноҳгоҳи ҳавопаймоҳо ҳадаф қарор гирифтанд.
Your Comment