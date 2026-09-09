Посдорон: Шикори як адад зериобии ҳушманди душман дар шармгоҳи Ҳурмуз

Ба гузориши хабарии «Абна», нерӯи баҳрии Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эъломияе хабар дод:
Ба номи Худои бахшандаи меҳрубон
Мардуми азизи Эрон;
Бо илтифоти хоси Худованди мутаъол, размандгони нерӯи баҳрии Посдорон дар субҳгоҳи имрӯз дар амалиёти мураккаби иттилоотӣ ва амалиётӣ яке аз муосиртарин зериобиҳои ҳушманд ва бесарнишини артиши террористи Амрикоро дар вурудии шармгоҳи Ҳурмуз ба дом андохтанд.
Ин зериобии ҳушманд аз навтарин технология дар соҳаи зериобии ҷаҳон бархӯрдор буда, ки соли 2025 милодӣ ба флоти артиши террористи Амрико таҳвил шудааст.
Қобили зикр аст, ки ин зериобӣ ҳоло ғанимат гирифта шуда ва дар соатҳои оянда аксҳои он нашр хоҳад шуд.
Your Comment