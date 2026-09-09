Ба ҳар гуна таҷовуз ба нефтҳамлҳои Эрон бо ҳадаф қарор додани пойгоҳҳои Амрико посух медиҳем

Ба гузориши хабарии «Абна», генерал-лейтенант Абдуллоҳӣ, сардори Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳ, дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ паёме нашр карда, эълом дошт: «Артиши мутаҷовизи Амрико ба нефтҳамлҳои Эрон огоҳии хориҷшавӣ додааст, то онҳоро зарба занад, бинобар ин эълом мекунам, ки ҳар гуна таҷовуз ба нефтҳамлҳои Эрон боиси ҳадаф қарор гирифтани пойгоҳҳои Амрико дар минтақа аз ҷониби нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон хоҳад шуд.»
9 Сентябр 2026 - 10:01
News ID: 1863418
Source: ABNA
Сардори Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳ гуфт, ки ҳар гуна таҷовуз ба нефтҳамлҳои Эрон боиси ҳадаф қарор гирифтани пойгоҳҳои Амрико дар минтақа хоҳад шуд.
Your Comment