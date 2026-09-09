  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ба ҳар гуна таҷовуз ба нефтҳамлҳои Эрон бо ҳадаф қарор додани пойгоҳҳои Амрико посух медиҳем

9 Сентябр 2026 - 10:01
News ID: 1863418
Source: ABNA
Ба ҳар гуна таҷовуз ба нефтҳамлҳои Эрон бо ҳадаф қарор додани пойгоҳҳои Амрико посух медиҳем

Сардори Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳ гуфт, ки ҳар гуна таҷовуз ба нефтҳамлҳои Эрон боиси ҳадаф қарор гирифтани пойгоҳҳои Амрико дар минтақа хоҳад шуд.

Ба гузориши хабарии «Абна», генерал-лейтенант Абдуллоҳӣ, сардори Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳ, дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ паёме нашр карда, эълом дошт: «Артиши мутаҷовизи Амрико ба нефтҳамлҳои Эрон огоҳии хориҷшавӣ додааст, то онҳоро зарба занад, бинобар ин эълом мекунам, ки ҳар гуна таҷовуз ба нефтҳамлҳои Эрон боиси ҳадаф қарор гирифтани пойгоҳҳои Амрико дар минтақа аз ҷониби нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон хоҳад шуд.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha