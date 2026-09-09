  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

2 адад киштии амрикоӣ, 8 киштии нафткаш ва 10 адад киштии мухалиф ҳадаф қарор гирифтанд

9 Сентябр 2026 - 10:00
News ID: 1863417
Source: ABNA
2 адад киштии амрикоӣ, 8 киштии нафткаш ва 10 адад киштии мухалиф ҳадаф қарор гирифтанд

Раёсати робитаҳои умумии Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эъломияе хабар дод: 2 адад киштии амрикоӣ, 8 киштии нафткаш ва 10 адад киштии мухалиф, ки қасди гузаштан аз минтақаи мамнӯъ ва носавбулбиҳо шармгоҳи Ҳурмузро доштанд, ҳадаф қарор гирифтанд.

Ба гузориши хабарии «Абна», раёсати робитаҳои умумии Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эъломияе хабар дод: 2 адад киштии амрикоӣ, 8 киштии нафткаш ва 10 адад киштии мухалиф, ки қасди гузаштан аз минтақаи мамнӯъ ва носавбулбиҳо шармгоҳи Ҳурмузро доштанд, ҳадаф қарор гирифтанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha