2 адад киштии амрикоӣ, 8 киштии нафткаш ва 10 адад киштии мухалиф ҳадаф қарор гирифтанд

Ба гузориши хабарии «Абна», раёсати робитаҳои умумии Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эъломияе хабар дод: 2 адад киштии амрикоӣ, 8 киштии нафткаш ва 10 адад киштии мухалиф, ки қасди гузаштан аз минтақаи мамнӯъ ва носавбулбиҳо шармгоҳи Ҳурмузро доштанд, ҳадаф қарор гирифтанд.
9 Сентябр 2026 - 10:00
News ID: 1863417
Source: ABNA
Раёсати робитаҳои умумии Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эъломияе хабар дод: 2 адад киштии амрикоӣ, 8 киштии нафткаш ва 10 адад киштии мухалиф, ки қасди гузаштан аз минтақаи мамнӯъ ва носавбулбиҳо шармгоҳи Ҳурмузро доштанд, ҳадаф қарор гирифтанд.
Your Comment