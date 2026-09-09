Қолибоф аз дастоварди охирини нерӯҳои мусаллаҳи кишварамон, Амрикоро масхара кард!

Ба гузориши хабарии «Абна», Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, шаби сешанбе бо нашри паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ, дар аксе ба тамасхӯна навишт, ки пешрафтатарин роботи зериобии ҳушманд (UUV) Иёлоти Муттаҳида аз ҷониби нерӯи баҳрии Посдорон ғафилгир ва шикор шудааст.
9 Сентябр 2026 - 10:00
News ID: 1863416
Source: ABNA
Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ бо нашри аксе ба тамасхӯна навишт, ки пешрафтатарин роботи зериобии ҳушманд (UUV) Иёлоти Муттаҳида аз ҷониби нерӯи баҳрии Посдорон ғафилгир ва шикор шудааст.
Your Comment