  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қолибоф аз дастоварди охирини нерӯҳои мусаллаҳи кишварамон, Амрикоро масхара кард!

9 Сентябр 2026 - 10:00
News ID: 1863416
Source: ABNA
Қолибоф аз дастоварди охирини нерӯҳои мусаллаҳи кишварамон, Амрикоро масхара кард!

Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ бо нашри аксе ба тамасхӯна навишт, ки пешрафтатарин роботи зериобии ҳушманд (UUV) Иёлоти Муттаҳида аз ҷониби нерӯи баҳрии Посдорон ғафилгир ва шикор шудааст.

Ба гузориши хабарии «Абна», Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, шаби сешанбе бо нашри паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ, дар аксе ба тамасхӯна навишт, ки пешрафтатарин роботи зериобии ҳушманд (UUV) Иёлоти Муттаҳида аз ҷониби нерӯи баҳрии Посдорон ғафилгир ва шикор шудааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha