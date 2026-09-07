Воситаҳои ахбори Корея: Сеул байни ҳушдори Эрон ва фишори Амрико мондааст

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз Ҷунгъон Илбо, Кореяи Ҷанубӣ дар мавқеи хеле душвор қарор гирифтааст; зеро Эрон эълон кардааст, ки дар сурати фиристодани нерӯ аз ҷониби Сеул, ин амал ба маънии ҷонибдорӣ аз Иёлоти Муттаҳида дониста хоҳад шуд, дар ҳоле ки Вашингтон ҳанӯз мушаххас накардааст, ки оянда чунин ширкат барои қонеъ кардани Доналд Трамп, президенти Амрико, ки пештар низ аз амали Корея нохушнуд буд, кофӣ хоҳад буд ё не.
Мувофиқи эълони ин воситаи ахборӣ, як мансабдори баландпояи Эрон рӯзи ҷумъа ҳушдор дод, ки ҳар гуна дахолати Кореяи Ҷанубӣ дар низои Тангаи Ҳурмуз ба сифати иштирок дар ҷанг ҳисоб карда хоҳад шуд.
Ба гузориши Ҷунгъон Илбо, мушкил дар он аст, ки Иёлоти Муттаҳида нишонаи возеҳи истиқбол нисбат ба барномаҳои низомии Кореяи Ҷанубӣ нишон намедиҳад, бахусус дар бораи ин ки оё фиристодани гурӯҳҳои ҷустуҷӯ ва наҷот кофӣ хоҳад буд ё не.
Дар пайи матраҳ шудани саволҳо дар бораи баррасии ҳукумати Кореяи Ҷанубӣ барои фиристодани таҷҳизот ва нерӯҳои ҷангӣ – аз ҷумла як киштии пуштибонии логистикӣ, як ҳавопаймои дёрии P-8A ва кормандони бетарафсозии маводи тарканда – яке аз мансабдорони Вазорати дифои Амрико, посухгӯӣ дар бораи ҳар гуна фиристодани эҳтимолиро ба Сеул ҳавола дод.
Your Comment