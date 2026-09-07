Даргириҳо дар Яман беш аз 300 кушта ва садҳо оилаи гуреза барҷой гузошт

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, даргириҳо миёни нерӯҳои давлатии Яман ва нерӯҳои Ансаруллоҳ дар ҷанубу ғарби ин кишвар дар рӯзҳои ахир шиддат ёфта ва тибқи гузоришҳои интишоршуда, беш аз 300 нафар дар ин даргириҳо ба ҳалокат расидаанд.
Ду манбаи низомӣ дар нерӯҳои давлатии Яман эълом карданд, ки 84 нафар аз нерӯҳои онҳо дар набардҳои шанбе ва якшанбе кушта шудаанд.
Ҳамзамон, чор манбаи вобаста ба Ансаруллоҳ низ аз кушта шудани 57 нафар аз нерӯҳои ин гурӯҳ дар ҳамин давра хабар доданд.
Маркази расонаии нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар изҳороте эълом кард, ки нерӯҳои давлатӣ рӯзи якшанбе амалиёти васеъеро дар чанд майдони набард анҷом доданд, ки дар баргирандаи бозпас гирифтан ва устувор кардани мавзеъҳо ва ҳадаф қарор додани мавзеъҳо ва таҷаммуъоти Ансаруллоҳ будааст.
Тибқи ин изҳорот, нерӯҳои давлатӣ аз се самт ба фронт «Ал-Бара» ҳамла карда ва як қатор мавзеъҳоро дар ноҳияи «Ал-Кудаҳа» дар ғарби Таъиз бозпас гирифтанд. Инчунин мавзеъҳои наве дар ҷануби Ҳудайда таъсис доданд.
Нерӯҳои давлатии Яман инчунин даъво карданд, ки кӯшиши нерӯҳои Ансаруллоҳ барои нуфуз ба фронт «Ал-Забоб» дар ғарби Таъизро ноком гузоштаанд.
Ба гуфтаи ин нерӯҳо, дар рафти ин даргириҳо беш аз 20 нафар аз нерӯҳои Ансаруллоҳ кушта ё захмӣ шуданд.
Ҳамзамон бо даргириҳои заминӣ, ҷангандаҳои Яман мавзеъҳои Ансаруллоҳро дар ноҳияи «Ал-Барҳ» дар ғарби Таъиз, минтақаҳои ҷанубии Ҳудайда ва атрофи ғарбии устони Мариб ҳадаф қарор доданд.
Your Comment