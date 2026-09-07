Нетаняҳу боз ҳам орзупарварӣ кард; даъвои беасос дар бораи поёни низоми Эрон

Ба гузориши агентсии хабарии Абна, «Бинёмин Нетаняҳу», сарвазири режими сиёнистӣ дар охирин изҳороти худ бори дигар ба орзупарварӣ дар бораи ояндаи Эрон рӯй оварда ва даъво кардааст, ки поёни низоми Эрон наздик аст ва Тел-Авив барои сарнагун кардани низоми Ҷумҳурии Исломӣ қатъӣ аст.
Нетаняҳу дар ҷаласаи кабинети режими сиёнистӣ ба муносибати соли нави ибрӣ, бо такрори даъвоҳои беасос ва такрорӣ худ алайҳи Эрон даъво кард, ки низоми Эрон заиф шуда ва барои боқӣ мондани худ мубориза мекунад.
Ин изҳорот дар ҳоле баён мешавад, ки сарвазири режими сиёнистӣ дар моҳҳои гузашта бориҳо ваъдаҳои монанд дар бораи фурӯпошии Ҷумҳурии Исломӣ додааст, аммо ин даъвоҳо то ҳол ҷуз орзупарварии сиёсӣ ва таблиғоти расонаӣ барои пӯшидани шикастҳои ин режим набудааст.
Нетаняҳу инчунин дар идомаи суханрониҳои таҳдидовари худ даъво кард, ки дар сурати ҳамлаи Эрон ба Исроил, Теҳрон ба зарбае дучор хоҳад шуд, ки ҳатто тасаввурашро намекунад.
Вай инчунин аз мавҷудияти «вазифаи дигар» сухан гуфт ва даъво кард, ки режими сиёнистӣ барои анҷом додани он қатъӣ аст; изҳороте, ки беш аз он ки нишондиҳандаи дастоварди воқеӣ бошад, кӯшише барои эҷоди ҷанги равонӣ ва қабули тасвири сохтагии қудрат ва иқтидори Тел-Авив мебошад.
Нетаняҳу дар ҳоле аз «наздик будани поёни низоми Эрон» сухан мегӯяд, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон дар даҳсолаҳои гузашта борҳо дар баробари таҳдидҳо ва фишорҳои хориҷӣ истодагарӣ карда ва Ҷумҳурии Исломӣ ҳанӯз ба роҳи худ идома медиҳад.
Такрори даъвоҳои Нетаняҳу дар бораи «фурӯпошии наздик»-и низоми Эрон беш аз ҳама истеъмоли дохилӣ дошта ва бо ҳадафи рӯҳбаланд кардани ҷомеа ва афкори умумии режими сиёнистӣ ва тасвиб кардани идомаи амалҳои низомии ин режим баён мешавад.
Your Comment