Манбаи яманӣ: дар сурати вуруди Арабистони Саудӣ ба ҷанги фарогир, имконоти мо сершуморанд

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақли шабакаи Ал-Маядин, як манбаи низомии яманӣ эълом кард, ки ҳамлаҳои нерӯҳои мусаллаҳи ин кишвар бар мавзеъҳо ва марказҳои таҷаммуи сардорони муздурони Арабистони Саудӣ мутамарказ аст ва ҳадафҳо дар асоси иттилоот ва додаҳои дақиқи амалиётӣ муайян мешаванд.
Ин манба илова кард: ҳамлаҳои Яман ба сарвароны вобаста ба Арабистони Саудӣ бахши қобили таваҷҷӯҳе аз омодагиҳои онҳо барои вуруд ба набарди заминиро бекор кардааст.
Вай таъкид кард, ки тамоми ҳаракатҳои низомии вобаста ба Арабистони Саудӣ аз назари нерӯҳои мусаллаҳи Яман «ҳадафи қонунӣ» маҳсуб мешавад.
Ин мақоми низомии яманӣ инчунин бо ишора ба эҳтимоли шиддатёбии даргириҳо гуфт: нерӯҳои мусаллаҳи Яман ба шиддатёбии вазъият посухи мутаносиб хоҳанд дод ва дар сурати қарори Арабистони Саудӣ барои вуруд ба ҷанги фарогир, имконоти Санъо сершумор хоҳад буд.
Ин манба таъкид кард, ки нерӯҳои мусаллаҳи Яман дорои системаи ягонаи аслиҳа мебошанд, ки қобилияти муқобила бо намудҳои гуногуни ҷангҳо ва набардҳоро дорад.
Вай дар охир аз афроде ки ватани худро тарк карда ва дар баробари мардуми Яман истодаанд, хост, ба кишвар баргарданд.
Your Comment