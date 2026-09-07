Ҳушдори «Голдман Сакс» дар бораи ҷаҳиши нархи нафт ба сабаби шиддатҳои минтақавӣ

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақли Ройтерз, бонки амрикоии Голдман Сакс ҳушдор дод, ки бо назардошти афзоиши ҳамлаҳо алайҳи киштиҳо дар Ховари Миёна, нархи нафт метавонад ба 120 доллар барои ҳар бочка ҷаҳиш кунад.
Бар асоси ин гузориш, бонк таъкид кард, ки таҳаввулоти рӯзҳои охир нишон медиҳад, ки хатарҳои паҳншавии шиддат дар занҷираи ҳаракати киштиҳо ба як омили асосӣ табдил ёфтааст, ки бояд ба назар гирифта шавад.
Шокҳои пешниҳод дар бозори гази табиӣ ва маҳсулоти нафтии тозашуда ба монанди газойл, шадидтар аз таъсири он дар бозори нафти хом хоҳад буд ва ба ҳамин сабаб ин бозорҳо воситаҳои муносибтаре барои пӯшиши хатарҳои ҷуғрофиёӣ-сиёсӣ маҳсуб мешаванд.
Пеш аз ин Блумберг эълом карда буд, ки бо назардошти шиддатҳо дар минтақаи Ховари Миёна ва ба таври хос Тангаи Ҳурмуз, нархи нафт ба 97 доллар расидааст.
Your Comment