Ҳамла ба номзади демократи губернатории Оҳайо дар як рӯйдоди интихоботӣ

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақли расонаҳо, як шахси мусаллаҳ дар рафти як рӯйдоди интихоботӣ дар иёлати Оҳайо, пас аз ҳуҷум ба сӯи «Эйми Эктон», номзади Ҳизби Демократ барои губернатории ин иёлат, боздошт шуд.
Ба гузориши Си-Би-Эс, Ҷеррӣ Грин, шерифи шаҳристони Маҳонинг эълом кард, ки дар рафти ин ҳодиса, ки дар макони баргузории намоишгоҳи «Канфилд» ба вуқӯъ пайваст, Патрик Хаус 38-сола, сокини Оҳайо, бо ҳуҷум ба сӯи Эктон, чанд нафар аз ҷумла ду пиронсолеро, ки дар курсии чархи барқӣ буданд, ба замин андохт ва онҳоро маҷрӯҳ кард.
Вай афзуд, ки ин шахс ба ду тир ва як силоҳи сард мусаллаҳ буда, аммо аъзои гурӯҳи амниятӣ пеш аз расидани маъмурони полис муваффақ шуданд, ки ӯро ба замин бизананд ва боздошт кунанд.
Уэйн Пенни Ҷуниор, номзади Ҳизби Демократ барои Палатаи Намояндагон аз иёлати Оҳайо низ гуфт, ки эътирозгарон дар чадвали Ҳизби Демократ ҷамъ омада буданд, ки ногаҳон яке аз онҳо аз миёни мардум ба сӯи Эктон ҳуҷум кард.
Вивек Рамасвамӣ, номзади ҷумҳурихоҳи губернатории Оҳайо низ ин ҳодисаро «комилан ғайриқобили қабул» тавсиф кард.
Губернатори Оҳайо низ дар айни изҳори хурсандӣ аз саломатии Эктон таъкид кард, ки хунун дар рӯйдодҳои сиёсӣ ҳеҷ ҷойгоҳе надорад.
Your Comment