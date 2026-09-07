Интиқодҳои рӯзафзун ба Ҳегсет дар пайи буҳрон дар Пентагон

Ба гузориши агентсии хабарии Абна, Гардиан дар гузорише менависад, ки Пит Ҳегсет, вазири ҷанги Амрико дар пайи шиддатёбии ҷанг алайҳи Эрон ва афзоиши ихтилофот дар Пентагон, бо интиқодҳои рӯзафзун дар бораи идоракунии нотавон ва қарорҳои пурбаҳс рӯбарӯ шудааст. Мунтақидон мегӯянд, ки тамаркузи Ҳегсет бар масъалаҳои сиёсӣ ба баҳои заиф шудани омодагии низомии Амрико тамом шудааст.
Бар асоси ин гузориш, ихтилофот дар садри Вазорати ҷанги Амрико пас аз истеъфои Дэн Дрисколл, вазири артиш ошкортар шудааст. Дар канори ин истеъфо, ошкор шудани мавориде аз пешгирӣ аз тарфиъи баъзе афсарон ва муқовимати фармондеҳони аршади артиш дар баробари тамдиди миссияи нерӯҳои амрикоӣ дар Ховари Миёна, нишонае аз афзоиши шикоф миёни Ҳегсет ва бадани низомӣ дониста мешавад.
Гардиан менависад, ки мунтақидон инчунин нисбат ба раҳбурди Амрико дар ҷанг алайҳи Эрон изҳори шубҳа кардаанд. Кевин Кэрролл, полковники бознишастаи артиш ва афсари пешини иттилооти низомӣ гуфтааст, ки мушаххас нест ҳадафи ниҳоии амалиёти Амрико чист; зеро амалҳои ин кишвар алайҳи Эрон натавонистааст ҳадафҳои дилхоҳи Вашингтонро таҳаққуқ бахшад.
Аз сӯи дигар, қарори ҳукумати Амрико дар бораи идомаи истиқрори дарозмуддати нерӯҳо дар Ховари Миёна нигарониҳо дар бораи фарсудашавии қобилияти низомӣ эҷод кардааст. Баъзе мақомоти пешини низомӣ ҳушдор додаанд, ки идомаи ин вазъият метавонад омодагии нерӯҳои Амрико барои муқобила бо таҳдидҳои дигар аз ҷумла дар Осиёи Шарқиро коҳиш диҳад.
Гардиан инчунин ба интиқодҳо дар бораи ҳамлаҳои ҳавоии Амрико дар Эрон ва талафоти ғайринизомӣ ишора мекунад; мавзӯъе, ки фишори сиёсиро бар Ҳегсет ва Пентагон афзоиш додааст.
Дар маҷмӯъ, ин гузориш тасвире аз афзоиши норозигӣ дар Пентагон пешкаш мекунад; ҷое ки мунтақидон бар ин боваранд, ки Ҳегсет бештар аз он ки бар раҳбурди низомӣ ва омодагии нерӯҳо тамаркуз кунад, ба мулоҳизаҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ машғул шуда ва ин масъала метавонад ба эътибор ва қобилияти амалии артиши Амрико зарба занад.
Your Comment