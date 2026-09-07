Ба гузориши агентсии хабарии Абна, Александр Грушко, муовини вазири умури хориҷаи Русия ба РИА Новости гуфт: изҳороти сиёсатмадорони аврупоӣ дар бораи ҳалли низои Украина ва гуфтугӯ бо Маскав бештар суханони холӣ ва эҷоди навъе ҳаёҳӯи расонаӣ мебошад.
Вай амалҳои сиёсатмадорони аврупоиро алайҳи Русия арзёбӣ карда ва афзуд: дар амал, сиёсати Иттиҳоди Аврупо бо равияи Созмони Паймони Атлантики Шимолӣ (НАТО) ҳамсоягӣ дорад ва ҳадафи он дароз кардани низои Киев барои ворид кардани шикасти стратегӣ ба Маскав мебошад.
Муносибатҳои Русия ва Иттиҳоди Аврупо аз замони оғози ҷанг дар Украина тира шудааст. Маскав, Брюсселро ба кӯшиш барои дароз кардани ҷанг ва коршоямӣ дар музокироти сулҳ муттаҳам кардааст.
Your Comment