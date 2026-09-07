  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Толибон: намегузорем, ки аз хоки Афғонистон алайҳи кишвари дигар истифода шавад

7 Сентябр 2026 - 11:04
News ID: 1862630
Source: ABNA
Толибон: намегузорем, ки аз хоки Афғонистон алайҳи кишвари дигар истифода шавад

Як мақоми аршади ҳукумати Толибон эълом кард, ки намегузоранд, ки аз хоки Афғонистон алайҳи кишварҳои дигар истифода шавад.

Ба гузориши агентсии хабарии Абна, «Ҳамдуллоҳ Фитрат» муовини сухангӯи ҳукумати муваққати Афғонистон ба РИА Новости гуфт: Кобул ба ҳеҷ кас иҷозат нахоҳад дод, ки аз хоки ин кишвар барои эҷоди таҳдид алайҳи кишварҳои дигар истифода кунад.

Вай бо иброни он ки тамоми Афғонистон таҳти назорати ҳукумати марказӣ қарор дорад, афзуд: аз замони бозгашти Толибон ба қудрат, вазъияти амниятӣ дар Афғонистон ба таври назаррас беҳбуд ёфтааст.

Покистон аз ҷумлаи кишварҳоест, ки Толибони Афғонистонро ба дахолат дар умури дохилии худ муттаҳам кардааст.

Исломобод бар ин бовар аст, ки гурӯҳҳои таҷзияталаб ва ҷараёнҳои террористии мухолифи Покистон ба мисли гурӯҳи «Таҳрики Толибони Покистон» таҳти ҳимояти Толибони Афғонистон қарор доранд ва дар ин кишвар паноҳ гирифтаанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha