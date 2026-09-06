Посили мушакӣи Сипоҳ дар Халиҷи Форс; киштии ҳавопаймобар ва эсминеци Амрико ҳадафи ҳамлаҳо

Хабаргузории Абна – гурӯҳи сиёсӣ: камтар аз 24 соат пас аз ҳамлаи СЕНТКОМ ба се киштии нафткаши Эрон, Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ бо ду амалиёти ҷудогона, киштии ҳавопаймобар ва як эсминеци Амрикоиро бо мушакҳои баллистикӣ ҳадаф қарор дод ва як киштии душманро дар наздикии Гулӯгоҳи Ҳурмуз нобуд кард. Ин амал посухи қатъии ба истилои Амрико буд ва киштиҳои ҷангии душман пас аз расонидани зарар, минтақаро тарк карданд.
Робитаи умумии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ субҳи якшанбе дар эъломияи № 10 эълом кард: Нерӯи фазонавардии Сипоҳ бо якчанд мушакҳои баллистикӣ, киштии ҳавопаймобар ва як эсминеци артиши кушандаи кӯдакон ва таҷовузкори Амрикоро, ки барои киштиҳои эронӣ нороҳатӣ эҷод мекарданд ва дар муҳосираи баҳрӣ ширкат доштанд, мавриди ҳамла қарор дод.
Мувофиқи ин эъломия, ду киштии ҷангӣ пас аз расонидани зарар ва тарси аз ҳамлаи дубора, маҷбур ба фирор аз минтақаи даргирӣ шуданд. Сипоҳ таъкид кард, ки душмани таҷовузкор, ки солҳо боз бо ғурури дурӯғ ва даъвоҳои беасос дар минтақа тӯс мезад, имрӯз маҷбур шуд, ки расман эътироф кунад, ки ду киштии ҷангии нерӯи баҳрии Амрико ҳадаф қарор гирифтаанд. Эътирофи СЕНТКОМ ба вуқӯъи ин амалиёт, ҳуҷҷати зиндае аз шикасти стратегии душман ва исботи қудрати ҳуҷумии Сипоҳи Посдорон арзёбӣ шуд.
Чанд соат баъд, робитаи умумии Сипоҳ дар эъломияи № 11 аз ҳадаф қарор гирифтани як киштии назоратпазири фосилавии (USV) артиши террористии Амрико тавассути нерӯи баҳрии Сипоҳ хабар дод. Ин USV, ки қасди вуруд ба минтақаи муҳофизатшавандаи Гулӯгоҳи Ҳурмузро дошт, мавриди ҳамла қарор гирифт. Сипоҳ бо ишора ба идоракунии стратегии ин роҳи обии ҳаётан муҳим аз ҷониби Ҷумҳурии Исломии Эрон таъкид кард, ки ҳар гуна ҳаракати ноумедони душман зери назари размиёни нерӯи баҳрии Сипоҳ аст ва бо қатъият посух дода хоҳад шуд. Амрико бояд бидонад, ки роҳе ҷуз тарки минтақа ва даст кашидан аз бадкорӣ надорад.
Ин амалиёт дар ҳоле анҷом шуд, ки дирӯз СЕНТКОМ аз ҳамла ба се киштии нафткаши марбут ба Сипоҳ хабар дода буд. Сипоҳи Посдорон бо анҷоми ин амал, посухи дандоншиканеро ба таҷовузи Амрико дод ва бори дигар нишон дод, ки нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон бо азм ва қатъият аз киёни Эрони исломӣ дифоъ мекунанд.
Сипоҳ дар охири эъломияҳои худ ҳушдор дод, ки дар сурати идомаи амалҳои душманона ва таҷовузкорона, режими Амрико бояд мунтазири посухҳои шадидтар бошад. Мо қавитар аз ҳама вақт истодаем ва пирӯзӣ аз они миллати пойдори Эрони исломӣ аст; шикаст ва пушаймонӣ сарнавишти қатъии таҷовузкорон хоҳад буд.
Your Comment