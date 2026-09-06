Сипоҳ: Шампади амрикоӣ ҳадафи ҳамла қарор гирифт

Ба гузориши хабаргузории Абна, робитаи умумии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эъломияи № 11 эълом кард:
Эй уммати ғайюри шуҷоъи Эрони исломӣ! Нерӯи баҳрии қаҳрамони Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ ба як киштии назоратпазири фосилавии (USV) артиши террористии Амрико, ки қасди вуруд ба минтақаи муҳофизатшавандаи Гулӯгоҳи Ҳурмузро дошт, ҳамла кард.
Бо тафазулу инояти Худованди қодиру интиқомгиранда, ҳар гуна ҳаракати ноумедони душман зери назари мардони далеру ҷонфидои нерӯи баҳрии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ буда, бо қатъият ҳадафи ҳамла қарор хоҳад гирифт.
Гулӯгоҳи Ҳурмуз, ин роҳи обии стратегӣ, зери идораи Ҷумҳурии Исломии Эрон буда, бо ҳар ҳаракате аз сӯи душмани кӯдаккуш бархӯрди қатъӣ хоҳад шуд.
Амрикои мутаҷовиз бояд бидонад, ки роҳе ҷуз тарки минтақа ва даст кашидан аз бадкорӣ надорад.
Your Comment