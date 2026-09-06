Сардор Муҳиббӣ: муҳосираи иқтисодии Эрон барои Амрико хароҷоти гарон дорад

Сартипи дувуми посдор Ҳусейн Муҳиббӣ, сухангӯи Сипоҳи Посдорони Эрон, дар мусоҳибае бо ишора ба таҳримҳои шадид ва он чи муҳосираи баҳрии Эрон аз сӯи Амрико номида мешавад, гуфт: тасаввури Амрико ва Трамп ин буд, ки бо такя ба қудрати низомӣ ва навгони баҳрии худ метавонад Ҷумҳурии Исломии Эронро ба зону дароварад, аммо тағйироти охир нишон дод, ки ин ҳисобҳо аз воқеият дур аст.
Вай бо ишора ба ин ки қисмати муҳими қудрати Амрико бар намоиши туҷангҳои низомии ин кишвар устувор шудааст, изҳор дошт: онҳо тасаввур мекарданд, ки ҳамин ҳузури навгони баҳрӣ ва киштиҳои ҳавопаймобар барои ақибнишинии Эрон кофӣ хоҳад буд, аммо ҳар қадаме, ки пеш гузоштанд, маҷбур шуданд чанд қадам ақибтар раванд.
Вай илова кард: ҳамин масъала нишон дод, ки як абарқудрат, ки дар арсаи низомӣ даъвои ҳарфи аввалро дорад, дар муқобила бо Эрон ба маҳдудиятҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ шудааст.
Хароҷоти таҳрим барои Амрико бештар аз Эрон аст
Сухангӯи Сипоҳи Посдорон бо ишора ба фишорҳои иқтисодии Амрико алайҳи Эрон унвон кард: кишваре, ки худаш бо қарзҳои сангини иқтисодӣ рӯ ба рӯст ва ҳамзамон дар ҷанги иқтисодӣ бо Чин ва дигар кишварҳо қарор дорад, чӣ гуна метавонад даъво кунад, ки дар як ҷанги иқтисодӣ бо Эрон пирӯз хоҳад шуд?
Сардор Муҳиббӣ дар бораи муҳосираи баҳрӣ ва таъсироти иқтисодии он низ гуфт: агар мавзӯъро аз нигоҳи иқтисодӣ ҳисоб кунем, зараре, ки ин шароит ба Амрико мерасонад, метавонад чанд маротиба бештар аз зараре бошад, ки ба Эрон мерасад.
Your Comment