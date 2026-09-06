Сипоҳ: ҳар гуна ҳаракати шубҳанок ҳадаф қарор мегирад; ба таҷовузи Амрико посух дода шуд

Ба гузориши хабаргузории Абна, фармондеҳи нерӯи баҳрии Сипоҳ дар эъломияе бо таъкид бар он ки «фирефи Амрикоро нахӯред; ҳар гуна ҳаракати шубҳанок ҳадаф қарор мегирад» ҳушдор дод: ба таҷовузи артиши террористии Амрико дар ҳамла ба се киштии нафткаши марбути Ҷумҳурии Исломии Эрон посух дода хоҳад шуд.
6 Сентябр 2026 - 11:41
News ID: 1862151
Source: ABNA
Фармондеҳи нерӯи баҳрии Сипоҳ дар эъломияе ба тамоми киштиҳои мавҷуд дар Халиҷи Форс ва наздики Гулӯгоҳи Ҳурмуз ҳушдор дод, ки ҳар гуна ҳаракати шубҳанок ҳадаф қарор мегирад.
Your Comment