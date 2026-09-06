  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Сипоҳ: ҳар гуна ҳаракати шубҳанок ҳадаф қарор мегирад; ба таҷовузи Амрико посух дода шуд

6 Сентябр 2026 - 11:41
News ID: 1862151
Source: ABNA
Сипоҳ: ҳар гуна ҳаракати шубҳанок ҳадаф қарор мегирад; ба таҷовузи Амрико посух дода шуд

Фармондеҳи нерӯи баҳрии Сипоҳ дар эъломияе ба тамоми киштиҳои мавҷуд дар Халиҷи Форс ва наздики Гулӯгоҳи Ҳурмуз ҳушдор дод, ки ҳар гуна ҳаракати шубҳанок ҳадаф қарор мегирад.

Ба гузориши хабаргузории Абна, фармондеҳи нерӯи баҳрии Сипоҳ дар эъломияе бо таъкид бар он ки «фирефи Амрикоро нахӯред; ҳар гуна ҳаракати шубҳанок ҳадаф қарор мегирад» ҳушдор дод: ба таҷовузи артиши террористии Амрико дар ҳамла ба се киштии нафткаши марбути Ҷумҳурии Исломии Эрон посух дода хоҳад шуд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha