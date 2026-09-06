Қароргоҳи Хотамул-Анбиё ба артиши террористии Амрико ҳушдор дод

Ба гузориши хабаргузории Абна, сухангӯи Қароргоҳи марказии Хотамул-Анбиё шаби шанбе дар эъломияе гуфт: ба артиши террористии Амрико ҳушдор дода мешавад, ки дар сурати идомаи бадкорӣ, ноамнӣ ва издиҳом барои киштиҳои эронӣ ва муҳосираи баҳрии Эрон, зарбаҳои нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон алайҳи киштиҳои ҷангии Амрико дар минтақа сахттар аз пеш хоҳад буд ва имкони густариши он низ вуҷуд дорад.
6 Сентябр 2026 - 11:40
News ID: 1862150
Source: ABNA
Сухангӯи Қароргоҳи марказии Хотамул-Анбиё (Khatam al-Anbiya) бо ҳушдор ба артиши террористии Амрико эълом кард: идомаи ин амалҳо бо зарбаҳои нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон алайҳи киштиҳои ҷангии Амрико рӯ ба рӯ хоҳад шуд.
Your Comment