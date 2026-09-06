Баргузории тазоҳуроти зиддисиёнистӣ дар дили Фаронса

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маядин, рӯзи шанбе дар Порис, пойтахти Фаронса, тазоҳуроти зиддисиёнистӣ ва дар ҳимояти мардуми мазлуми Фаластин баргузор шуд. Ҳомиёни Фаластин дар майдони марказии Порис ҷамъ омада, плакатҳое дар даст доштанд, ки хоҳони озодии Фаластин ва таҳрими режими сиёнистӣ буданд.
Ширкаткунандагон дар ин тазоҳурот бо сар додани шиорҳо, наслкуширо дар ноҳияи Ғазза маҳкум карда, таъкид карданд, ки дар баробари ин ҷиноятҳо хомӯш нахоҳанд монд.
Онҳо инчунин аз хомӯшии ҷаҳонӣ дар қиболи тағйироти ноҳияи Ғазза интиқод карданд. Ширкаткунандагони ин тазоҳурот тасвирҳои ҷиноятҳои режими сиёнистӣ дар ноҳияи Ғаззаро дар даст доштанд ва таҷовузоти Исроил алайҳи Соҳили Ғарбиро низ маҳкум карданд.
Your Comment