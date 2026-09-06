Изҳороти мудохилавии Трамп дар бораи сиёсатҳои муҳоҷиратии Испания

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз RT (Руптли), президенти Амрико Доналд Трамп дар изҳороти мудохилавии худ навишт: «Он чизе ки дар Испания рух медиҳад, бисёр ғамангез аст; зеро ин кишвар ҳеҷ гуна назорате бар марзҳои худ надорад.»
Испания яке аз кишварҳои камшумори аврупоӣ буд, ки дар давраи ҳамлаҳои Амрико ва режими сиёнистӣ ба Эрон, аз ҳамкорӣ дар амалиёти низомӣ алайҳи Теҳрон худдорӣ кард. Ҳукумати Педро Санчез, ҳамзамон бо маҳкум кардани ҳамлаҳо, онро амале берун аз чаҳорчӯби ҳуқуқи байналмилал тавсиф ва эълом кард, ки пойгоҳҳои низомии муштараки Амрико ва Испания дар Рота ва Морн барои амалиёт алайҳи Эрон дар ихтиёри нерӯҳои амрикоӣ қарор нахоҳанд гирифт. Дар пайи ин қарор, як шумораи ҳавопаймоҳои амрикоӣ аз ин пойгоҳҳо хориҷ шуданд.
Мавқеи Мадрид ба ихтилофи бесобиқа бо Вашингтон анҷом дод; бавижа он ки ҳукумати Испания таъкид кард, ки созишномаҳои дуҷониба дар бораи пойгоҳҳои низомӣ, иҷозаи истифодаи онҳоро барои амалиёти ҳуҷуми алайҳи Эрон намедиҳад. Испания инчунин бар роҳи ҳалли дипломатӣ ва риояи Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард ва дар баробари фишори Амрико барои ширкати бештар дар ҷанг муқовимат нишон дод. Ин мавқеъ, шикофи миёни аъзои аврупоии НАТО-ро дар бораи чӣ гуна муносибат бо ҷанг алайҳи Эрон ошкор кард ва боиси афзоиши шиддат миёни Мадрид ва Вашингтон шуд.
Your Comment