Ба гузориши хабаргузории Абна, Сойм Дагдлен, коршиноси сиёсати хориҷии ҳизби олмонии «Иттиҳоди Сара Вагенкнехт — барои ақл ва адолат» ба РИА Новости гуфт: ҳукумати Олмон ҳеҷ далеле бар иштироки Русия дар ҳодисаи бидуни сарнишини Лейпзиг ва ҳеҷ ҳуҷҷате барои исботи иттиҳомоти худ пешниҳод накардааст.
Вай таъкид кард, ки вақте масъалаи ҷанг ва сулҳ пеш меояд, ҳукумат вазифадор аст ба афкори умумӣ имкони баррасии далелҳоро фароҳам кунад ва на танҳо ба пешниҳоди даъвоҳои бедалел иктифо намояд.
Қаблан, «Сергей Нечаев» сафири Русия дар Олмон гуфта буд: Маскав ҳодисаи бидуни сарнишин дар Лейпзиг ва вокуниши Берлин ба онро амали таҳрикомез ва ҳадафманд арзёбӣ мекунад.
Ҳодисаи бидуни сарнишин дар Лейпзиг аз як ҳодиса ба шиддати дипломатӣ ва амниятии ҷиддии байни Олмон ва Русия табдил ёфтааст.
Олмон расман Русияро барои ҳодисаи 4 август дар фурудгоҳи Лейпзиг/Ҳалле масъул донистааст. Вазири корҳои дохилии Олмон гуфт тафтишоти ниҳодҳои амниятии ин кишвар ва шарикони аврупоӣ ба таври возеҳ ба иштироки Русия ишора дорад. Дар макони ҳодиса низ бидуни сарнишини муҷаҳҳаз ба моддаҳои тарканда ва таҷҳизоти тарконида кашф шуда буд.
Русия ин иттиҳомро рад кардааст. Сафорати Русия дар Берлин даъвоҳои Олмонро беасос ва таҳрикомез хонда ва Маскав ҳушдор додааст, ки амалҳои Олмон бе посух нахоҳанд монд.
Олмон дар вокуниш, бастани консулгарии Русия дар Бонн ва қатъи фаъолияти «Хонаи Русия» дар Берлинро эълом ва аз шадид кардани назорати вуруди афроди рус ва кӯшиш барои илова кардани шахсон ва ниҳодҳои рус ба рӯйхати таҳримҳои Иттиҳоди Аврупо хабар додааст.
Вазорати корҳои хориҷии Русия низ дар вокуниш, коргузори Олмонро дар Маскав даъват кардааст.
Your Comment