Ёвари Путин: гуфтушуниди раисҷумҳур бо намояндагони Трамп хеле ошкоро буд

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, Кремл хабар дод, ки вохӯрии сесоатаи Владимир Путин, раисҷумҳури Русия бо Стив Виткофф, фиристодаи махсуси Трамп дар умури Ховари Миёна ва Ҷаред Кушнер, домод ва мушовири олии раисҷумҳури Амрико дар Маскав пас аз се соат ба охир расидааст.
Дар ҳамин росто, хабаргузории ТАСС-и Русия хабар дод, ки Юрий Ушаков, ёвари раисҷумҳури Русия, эълом кардааст, ки гуфтушуниди Путин бо Виткофф ва Кушнер созанда ва хеле ошкоро будааст.
Вай илова кард, ки Виткофф ва Кушнер уҳдадор шуданд, ки арзёбиҳои Путин дар бораи ҳалли низои Украинаро дар гуфтушунидҳои худ дар Киев истифода баранд.
Ёвари раисҷумҳури Русия инчунин эълом кард, ки Путин тасмими худро барои ворид шудан ба гуфтугӯи созанда бо Амрико дар бораи ҳалли низои Украина таъкид кардааст.
Your Comment