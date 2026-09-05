Ба гузориши агентсии хабарии АБНА, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати умури хориҷа дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ бо ишора ба мақолаи нашршуда дар яке аз расонаҳои исроилӣ, ки дар он пешниҳод шудааст аз донишҷӯёни қарздор ба шабакаи бонкӣ барои сарбозгирӣ барои идомаи ҷанг бо Эрон истифода шавад, навишт: «Амрикоиҳо, лутфан танҳо як савол аз худатон бипурсед: Чаро ба писарону духтарони шумо ваъдаи озод кардан аз қарзҳои бонкӣ дода мешавад, то дар ивази он дар ҷанге биҷанганд ва кушта шаванд, ки Исроил хоҳони давом ва васеъшавии он аст?»
Вай афзуд: «The Jerusalem Post» ошкоро маҳз дар бораи ҳамин ташаббус баҳс кардааст: истифода аз қарзҳои қарзҳои донишҷӯӣ ва кортҳои кредитӣ барои сарбозгирӣ аз байни амрикоиҳои қарздор барои фиристодани онҳо ба сафи ҷанг бо Эрон! Ин маънои ҷанги дигаронро бо истифодаи абзорӣ аз ҷон ва андозҳои шумо дорад!
Бақоӣ таъкид кард: Нагузоред, ки шуморо ба пиёданизоми сафи ҷанг ва пардохткунандаи суратҳисоби хароҷоти он табдил диҳанд; ҳамон ҷанге, ки ҳаргиз интихоби шумо набудааст. Нагузоред, ки фарзандонатонро ба муздурони ҷанги ғайриқонунии худ табдил диҳанд.
Your Comment