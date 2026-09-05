Эҷеъӣ: Амрико имрӯз дар ботлоқи «ҳамла ба Эрон» мондааст

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА, Ҳуҷҷатул-ислом вал-муслимин Муҳсинии-Эҷеъӣ, раиси қувваи қазоии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар идомаи сафари худ ба Деҳлӣ (Ҳиндустон) барои ширкат дар саммити БРИКС, бо «Санҷив Хон», олитарин мақоми қазоии кишвари мезбон, дидор кард.
Раиси қувваи қазоӣ дар ин дидор, пас аз миннатдорӣ аз мезбонӣ ва хушмуомилагии сазовори Ҳиндустон нисбат ба сарони қазоии кишварҳои узви БРИКС, изҳор дошт: «Мо аз мардум ва уламои ҳиндӣ сипосгузорем, ки дар маросимҳои бузургдошти хотираи Имоми шаҳиди мо, Хоменеӣ (раҳматуллоҳи алайҳ) ҳақиқан ҳузури пуршӯру пурфаросат доштанд ва озодагии хешро ба ҷаҳониён намуданд.»
Раиси қувваи қазоӣ бо ишора ба пешинаи зиддиистикбории миллати Эрон, гуфт: «Дар тӯли як солу нимаи ахир, ҷаҳони истикбор ба сарварии Амрико ду таҷовузи золимона ва ваҳшиёна алайҳи миллати Эрон ба роҳ монд. Мо дар ҳар ду ҷанги таҳмилӣ, сарфарозона бар душмани мутаҷовиз ғалаба кардем ва акнун низ бар идомаи роҳи зиддистикбории худ пофишорӣ мекунем ва ҳаргиз ба мустакбирон ва дар сари онҳо Амрико таслим нахоҳем шуд.»
Раиси қувваи қазоӣ таъкид кард: «Амрико аз таҷовуз ба Эрон ҳеҷ гуна фоида набарда ва акнун дар ботлоқ мондааст; дар тарафи дигар, ба ваҳдату ҳамбастагии миллии эрониён афзуда шудааст ва миллати Эрон аз имтиҳони ҷанги таҳмилӣ пирӯзона берун омадааст.»
Ҳамчунин дар ин дидор, «Санҷив Хон», олитарин мақоми қазоии Ҷумҳурии Ҳиндустон, бо ишора ба муносибатҳои васеъ ва пуршӯри Ҳиндустону Эрон дар солҳои гузашта, талаб намуд, ки муносибатҳо ва ёддоштҳои ҳамкорӣ миёни ду кишвар ҳарчи бештар рушд дода шаванд.
Вай бо ишора ба рӯйдодҳо ва ҷангҳои ахир дар Эрон, гуфт: «Мо бо оилаҳои шаҳидони эронӣ дар ҷангҳои ахир изҳори ҳамдардӣ мекунем.»
Олитарин мақоми қазоии Ҳиндустон инчунин таъкид кард: «Мо бесаброна интизори таъмиқи робитаҳо, муносибатҳо ва ҳамкориҳо бо Эрон ҳастем ва аз ин масъала бағоят истиқбол мекунем.»
Your Comment