Боздиди хабарнигорони хориҷӣ аз маҳалли ҷинояти ҳамлаи Амрико ба тӯй дар Куҳестак

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА, Мухтор Раҳимӣ, сарпарасти муваққатии Басиҷи расонаи Сирик, дар ҳошияи ин боздид изҳор дошт: гурӯҳе аз хабарнигорон ва намояндагони расонаҳои байналмилалӣ, аз қабили хабарнигорон аз агентии Россия Сегодня, Рейтер, Ал-Маядин (Лубнон), Ал-Ғадир, Ал-Аҳд (Бағдод) ва Спутник (Русия), дар ин боздид ҳузур доштанд, ки бо мардуми маҳаллӣ ва оилаҳои осебдида гуфтугӯ карда, андозаи ин ҳамлаи ғайриинсониро, ки ба шаҳодати 5 нафар (аз ҷумла як писари 4-сола, ҷавони 16-сола ва 3 зан) ва захмӣ шудани беш аз 70 нафар шаҳрвандони бегуноҳ овардааст, ҳуҷҷатгузорӣ карданд.
Раҳимӣ гуфт: ба гуфтаи шоҳидони айнӣ, рӯзи чоршанбе соати 20:00 нерӯҳои Амрико бе ҳеҷ далел ва дар хомӯшии иттилоотӣ ба ҷамъи ҳозир дар маросими тӯй ҳамла кардаанд, ки ин амал бо маҳкумияти васеи афкори умум ва мақомоти маҳаллӣ рӯбарӯ шудааст.
Раҳимӣ таъкид кард: ҳузури хабарнигорони хориҷӣ дар ин минтақа, ки бо ҳамоҳангӣ бо масъулони устонӣ сурат гирифт, имкон фароҳам овард, то ҳақиқатҳои ин ҷиноят дар сатҳи байналмилалӣ инъикос ёбанд ва моҳияти таҷовузкории нерӯҳои Амрико дар минтақа фош гардад.
Қобили зикр аст, ки бандари Куҳестак дар шаҳристони Сирик, дар ҷанубу шарқи устони Ҳурмузгон ҷойгир аст ва ҳамлаи ахир ба мардуми бедифои ин минтақа бори дигар чеҳраи воқеии даъвоҳои ҳуқуқи башари Амрикоро ба ҷаҳониён ошкор сохт.
Your Comment