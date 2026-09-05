Ҳушдори Ироқ дар бораи эҳтимоли серақама шудани нархи нафт

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА ба нақл аз Ал-Маядин, бозорҳои ҷаҳонии энергетикӣ ба сабаби шиддатҳои низомӣ дар минтақа ва таҷовузҳои Амрико бар Эрон дар сояи халалдоршавии ҳаракати киштиҳо дар тангаи Ҳурмуз, ноустуворӣ ва афзоиши нархҳоро аз сар мегузаронанд, ба тавре ки нархи нафти Брент 7.6 дарсад ва нафти хоми Амрико 10.4 дарсад афзоиш ёфт ва дар масири сабти баландтарин афзоиши ҳафтаинаи худ аз ҳафтаи мунтаҳӣ ба 20 июл қарор гирифт.
Дар ҳамин робита, Фурот ал-Мусовӣ, раиси маркази энергетикӣ дар Ироқ, таъкид кард, ки оғози дубораи ихтилофот дар минтақа ва тангаи Ҳурмуз нишондиҳандаи шикасти роҳҳои сиёсӣ ва ноилшавӣ ба як роҳҳалли фарогир аст.
Вай илова кард, ки дар ин сурат нархи нафти Брент дар маърази афзоиши шадид қарор мегирад ва эҳтимол дорад нархи нафт ба 100 доллар барои ҳар баррел бирасад.
Дирӯз хабар дода шуд, ки нархи нафт ба 95 доллар расидааст.
Your Comment