  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Вокуниши бонки Туркия ба таҳримҳои золимонаи Амрико дар робита бо Эрон

5 Сентябр 2026 - 11:34
News ID: 1861631
Source: ABNA
Вокуниши бонки Туркия ба таҳримҳои золимонаи Амрико дар робита бо Эрон

Бонки «Голден Глобал»-и Туркия иттиҳомоти воридашуда аз ҷониби Амрико дар бораи робитаҳои молӣ бо Эронро беасос хонда ва бар ҳуқуқи қонунии худ таъкид кард.

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА ба нақл аз Рейтер, бонки «Голден Глобал»-и Туркия иттиҳомоти Вазорати хизанаи Амрикоро дар бораи мусоидат ба муомилоти молӣ бо Эрон рад кард. Қаблан Вашингтон ба ҳамин баҳона ин бонкро дар канори 2 ширкати вобаста ба он дар рӯйхати таҳримҳои нави Амрико қарор дода буд.

Бонки мазкур таъкид кард, ки ба қонунҳои дохилӣ ва байналмилалӣ пойбанд буда ва бар зидди ин иттиҳомоти беасос аз ҳуқуқи қонунии худ истифода хоҳад кард.

«Голден Глобал» тасреҳ кард, ки ашхоси эълоншуда дар рӯйхати содиршуда аз ҷониби Амрико ҷузъи кормандони ин бонк набуда ва ҳеҷ гуна муомилаи мустақим ё ғайримустақим бо онҳо сурат нагирифтааст.

Қобили зикр аст, ки Амрико пас аз шикасти ошкори низомии худ дар муқобили Эрон барои баромади обрӯманд аз ин ҷанг, ба ташдиди таҳримҳои золимона алайҳи кишвари мо даст зада ва ба ҳамин баҳона як қатор наҳодҳо ва бонкҳои дигар кишварҳоро низ таҳрим кардааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha