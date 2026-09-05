Вокуниши бонки Туркия ба таҳримҳои золимонаи Амрико дар робита бо Эрон

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА ба нақл аз Рейтер, бонки «Голден Глобал»-и Туркия иттиҳомоти Вазорати хизанаи Амрикоро дар бораи мусоидат ба муомилоти молӣ бо Эрон рад кард. Қаблан Вашингтон ба ҳамин баҳона ин бонкро дар канори 2 ширкати вобаста ба он дар рӯйхати таҳримҳои нави Амрико қарор дода буд.
Бонки мазкур таъкид кард, ки ба қонунҳои дохилӣ ва байналмилалӣ пойбанд буда ва бар зидди ин иттиҳомоти беасос аз ҳуқуқи қонунии худ истифода хоҳад кард.
«Голден Глобал» тасреҳ кард, ки ашхоси эълоншуда дар рӯйхати содиршуда аз ҷониби Амрико ҷузъи кормандони ин бонк набуда ва ҳеҷ гуна муомилаи мустақим ё ғайримустақим бо онҳо сурат нагирифтааст.
Қобили зикр аст, ки Амрико пас аз шикасти ошкори низомии худ дар муқобили Эрон барои баромади обрӯманд аз ин ҷанг, ба ташдиди таҳримҳои золимона алайҳи кишвари мо даст зада ва ба ҳамин баҳона як қатор наҳодҳо ва бонкҳои дигар кишварҳоро низ таҳрим кардааст.
Your Comment