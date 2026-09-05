Таҳқиқ аз 50 узви ситоди артиши Амрико ба сабаби афшои иттилооти ҷанги Эрон

Ба гузориши агентсии хабарии АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, рӯзномаи New York Times ба нақл аз манобеъ хабар дод, ки аз тақрибан 50 узви ситоди муштараки артиши Амрико дар бораи дарзи иттилоот ба расонаҳо дар мавриди ҷанги Эрон таҳқиқ мешавад.
Бар асоси ин гузориш, ин таҳқиқу тафтиш аз низомиён бар афшои иттилоот дар бораи коҳиши захираҳои муҳими силоҳу маводи таркандаи артиши Амрико мутамарказ хоҳад буд.
Ин таҳқиқу тафтиш пас аз он анҷом хоҳад шуд, ки чанде пеш низ маркази таҳқиқотии амрикоии CSIS (Маркази таҳқиқоти стратегӣ ва байналмилалӣ) эълом кард, ки захираи мӯшакҳои радгири «Patriot PAC-3 MSE»-и Амрико аз 28 феврал то ҳоло бо коҳиши 65 фоизӣ ба тақрибан 759 адад расидааст.
Бар асоси гузориши ин маркази амрикоӣ, солона танҳо 183 адад мӯшаки радгири Patriot истеҳсол мешавад ва таҳвили онҳо низ тақрибан се солу ним вақт мегирад.
Навтарин гузориши маркази таҳқиқоти стратегӣ ва байналмилалӣ инчунин нишон медиҳад, ки захираи мӯшакҳои радгири системаи «THAAD» низ аз 452 то 278 адад коҳиш ёфтааст.
Ин маркази таҳқиқотии амрикоӣ таъкид кард, ки барқарорсозии захираи мӯшакҳои радгири системаи THAAD ба якчанд сол вақт ниёз дорад.
Шабакаи хабарнигории NBC низ ба наздикӣ ба нақл аз манобеи давлатии Амрико ошкор кард, ки артиши ин кишвар ба сабаби холишавии зудрави захираҳои дифои ҳавоии худ, маҷбур ба татбиқи сиёсати «тири интихобӣ» дар муқобили мӯшакҳо ва паҳподҳои эронӣ шудааст.
Your Comment