Кам кардани вазифаи Созмони Милали Муттаҳид ба пешгирии ҷанг байни қудратҳои бузург хатарнок аст

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», Исмоил Бақоӣ, сухангӯйи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар ҳисоби кориаш дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ бо ишора ба суханони Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар бораи фаъолияти ин созмон, ки ба назари ӯ дар заминаи «пешгирии ба вуқӯъ пайвастани ҷанг байни қудратҳои бузург» муваффақ будааст, навишт: «Даг Ҳаммаршёлд боре ҳушдор дода буд, ки Созмони Милали Муттаҳид набояд ба мошини баргузории конфронсҳои бетҳаракат дар хидмати дипломатияи қудратҳои бузург табдил дода шавад, балки бояд воситаи динамикӣ барои ҳифзи амнияти кишварҳои хурд бошад. Ӯ тамоми даврони масъулияти худро барои пешбурди ҳамин эътиқод сарф кард».
Вай илова кард: «Аммо имрӯз Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид гӯё вазифаи созмонро ба чизи дар сатҳи "пешгирии ҷанг байни қудратҳои бузург" кам кардааст. Ин хондани ҳадди ақалӣ ҳам гумроҳкунанда аст ва ҳам хатарнок. Чунин фаҳмиш аз банди 4 моддаи 2 Оиннома аксарияти қатъии аъзои Созмони Милали Муттаҳидро берабит муаррифӣ мекунад, қариб ҳар ҷангеро асоснок мекунад, принсипҳо ва ҳадафҳои бунёдини Оинномаро бесудур мекунад ва бадтар аз он, ҷиноятҳоеро, ки бозигарони ба истилоҳ "қудратҳои бузург" дар таҷовуз ба дигарон содир мекунанд, сафед мекунад».
Бақоӣ таъкид кард: «Бо ин меъёр, ҷангҳо ва ҷиноятҳои содиршуда дар Корея, Ветнам, Конго, Ироқ, Афғонистон, Яман, Судон ва Ғазза ҳама муваффақият ба шумор мераванд, зеро байни қудратҳои бузург набудаанд».
Вай дар охир ишора кард: «Оё ин паёми шоистае аз ҷониби Дабири кулл дар остонаи анҷоми даврони масъулият аст?»
Your Comment