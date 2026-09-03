Интиқод аз хомӯшии ЮНИСЕФ дар қабили ҷиноятҳо алайҳи кӯдакони эронӣ

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», намояндаи Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид рӯзи чаҳоршанбе ба вақти Ню-Йорк, дар рӯзи дуюми ҷаласаи Шӯрои иҷроияи Фонди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид (ЮНИСЕФ) дар Ню-Йорк, «ҳамлаҳои ҳавоӣ ва мусшикии Иёлоти Муттаҳида ва режими сионистӣ» алайҳи шаҳрвандони дар хоки Эронро «ҷинояти ҷангӣ ва талоши наслкушӣ» хонд ва аз ЮНИСЕФ талаб кард, ки ба ҷои хомӯшӣ, ин ҳамлаҳоро ошкоро маҳкум кунад ва далелҳои ҳуҷҷатиро дар бораи қурбониёни кӯдак дар авлавияти барномаҳои ҷаҳонии худ қарор диҳад.
Намояндаи Эрон дар ин ҷаласа, бо интиқод аз мавқеи ЮНИСЕФ дар қабили ҳамлаҳо ба мактаби Минооб ва дигар минтақаҳо, гуфт: «Вақте кӯдакон кушта мешаванд ё ҳуқуқи онҳо ба таври назаррас поймол мешавад, хомӯширо наметавон бетарафӣ донист. Ташкилоти дифоъкунандаи ҳуқуқи кӯдакон бояд омода бошад, ки ин вайронкуниҳоро ошкоро маҳкум кунад ва барои риояи қонунҳои байнулмилалӣ амал кунад ва ҳифзи кӯдаконро дар маркази таваҷҷуҳи ҷаҳонӣ нигоҳ дорад».
Вай инчунин аз ЮНИСЕФ хоҳиши ҳамкорӣ бо механизмҳои ҷавобгарии Созмони Милали Муттаҳид кард, то далелҳои вайронкунии ҳуқуқи кӯдакон ба «воқеъёбӣ, ҷавобгарӣ ва ҷуброни мувофиқ» бовар кунад.
Пас аз суханронии намояндаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, намояндаи Иёлоти Муттаҳида дар суханони худ кӯшид амалҳои таҷовузкори Иёлоти Муттаҳидаро баҳона кунад ва даъво кард, ки Вашингтон барои осеб нарасонидан ба шахсони шаҳрвандӣ ва иншооти ғайринизомӣ мувофиқи қонуни ҷанг амал мекунад.
Намояндаи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар посух ба даъвоҳои намояндаи Иёлоти Муттаҳида, суханони ӯро «дуруғпаҳнӣ, дар баргирандаи иттиҳомоти беасос ва кӯшиши пучаки ба роҳ даровардани эътибори умум аз ҷиноятҳои ваҳшиёнаи ду режими Иёлоти Муттаҳида ва Исроил» донист ва таъкид кард, ки хомӯшӣ дар қабили ин фоҷеа «амалан ҳамдастӣ дар ҷиноят» аст.
Намояндаи Эрон бо ишора ба он ки дар суханронии худ танҳо «қисми ночиз» аз фоҷеаҳоро зикр кардааст, гуфт, ки ҳаҷми ҷиноят хеле васеътар аз шаҳодати 168 нафар хонандагон дар мактаби Минооб, шаҳидон дар толори варзишии Ломад ва шаҳидони охир дар маросими арӯсии Сирик аст.
Намояндаи Эрон таъкид кард, ки омор маҳдуд ба ин шаҳидон ва «тақрибан 40 кӯдаки дигар» намешавад, ки дар ҷанги 12-рӯзаи Хордоди 1404 ба шаҳодат расидаанд.
Вай таъкид кард: «Ин парвандаҳо ҳеҷ гоҳ бойгонӣ намешаванд ва мо аз ҳама масоири ҳуқуқии байнулмилалӣ барои пайгирии онҳо то ба даст овардани адолат истифода хоҳем кард».
Your Comment