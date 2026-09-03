Сипосгузории ҲАМОС аз мавқеъҳои Яман дар дастгирии миллати Фаластин

Ба гузориши агентсии «Абна» ба нақл аз «Ал-Маядин», Халил ал-Ҳайя, раиси бюрои сиёсии ҳаракати ҲАМОС, дар пайёме ба Абдул-Ваҳид Абӯ Рас, муовини вазири корҳои хориҷӣ ва муҳоҷирон дар ҳукумати Санъо, аз мавқеъҳои Яман дар дастгирии миллати Фаластин, муқовимат ва пуштибонии он сипосгузорӣ кард.
Ал-Ҳайя дар пайёми худ таъкид кард, ки мавқеъҳои Яман амиқи пайвандҳои бародарона ва таърихии миёни ду миллатро инъикос мекунанд ва нишондиҳандаи ҳузури пурқуввати Фаластин дар виҷдони миллат ва роҳбарии Яман мебошанд.
Вай инчунин аз мавқеъҳои устувор ва пуштибонии Яман нисбат ба миллати Фаластин ва муқовимат сипосгузорӣ кард. Ал-Ҳайя барои шаҳидони Яман, ва дар сари онҳо «Аҳмад ар-Раҳавӣ», сарвазири ҳукумати Санъо ва дигар вазирони яманӣ, ки «барои дастгирии Фаластин бо хуни поки худ нарх пардохтанд», талаб кард.
Бо вуҷуди он ки миллати Яман дар муқобили таҷовуз ва муҳосира қарор дорад, Яман ҳанӯз дар дастгирии муқовимат дар Ғазза ва пуштибонии қазои Фаластин, дар муқобили ҷанги наслкушӣ, ки миллати Фаластин бо он рӯ ба рӯст, устувор истодааст.
Your Comment