Ҷунбиши «Нуҷабо»-и Ироқ: орзуҳои мустамликавии Трамп дар кишвари мо амалӣ нахоҳанд шуд

Ба гузориши агентсии «Абна» ба нақл аз сомонаи хабарӣ «Ал-Аҳд», Акрам ал-Каъбӣ, котиби генералии ҷунбиши «Нуҷабо»-и Ироқ, изҳор дошт, ки Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳида, ба хато фикр мекунад, ки пас аз нотавонӣ ба даст овардани пирӯзӣ дар Эрон, метавонад дар Ироқ ба пирӯзӣ расад.
Ал-Каъбӣ илова кард: «Трамп дурӯғгӯи касбӣ аст ва дар пайи пирӯзиҳои расонавӣ аст, аммо мо иҷозат нахоҳем дод, ки ҳатто дар сатҳи таблиғотӣ ва расонавӣ чунин чизе амалӣ шавад».
Вай инчунин таъкид кард: «Орзуҳои мустамликавии Трамп дар кишвари мо Ироқ, ҳеҷ гоҳ амалӣ нахоҳанд шуд».
Your Comment