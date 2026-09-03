  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҷунбиши «Нуҷабо»-и Ироқ: орзуҳои мустамликавии Трамп дар кишвари мо амалӣ нахоҳанд шуд

3 Сентябр 2026 - 11:15
News ID: 1860855
Source: ABNA
Ҷунбиши «Нуҷабо»-и Ироқ: орзуҳои мустамликавии Трамп дар кишвари мо амалӣ нахоҳанд шуд

Котиби генералии ҷунбиши «Нуҷабо»-и Ироқ таъкид кард, ки ҳадафҳои президенти Иёлоти Муттаҳида, ҳамон тавре ки дар Эрон амалӣ нашуд, дар Ироқ низ амалӣ нахоҳанд шуд.

Ба гузориши агентсии «Абна» ба нақл аз сомонаи хабарӣ «Ал-Аҳд», Акрам ал-Каъбӣ, котиби генералии ҷунбиши «Нуҷабо»-и Ироқ, изҳор дошт, ки Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳида, ба хато фикр мекунад, ки пас аз нотавонӣ ба даст овардани пирӯзӣ дар Эрон, метавонад дар Ироқ ба пирӯзӣ расад.

Ал-Каъбӣ илова кард: «Трамп дурӯғгӯи касбӣ аст ва дар пайи пирӯзиҳои расонавӣ аст, аммо мо иҷозат нахоҳем дод, ки ҳатто дар сатҳи таблиғотӣ ва расонавӣ чунин чизе амалӣ шавад».

Вай инчунин таъкид кард: «Орзуҳои мустамликавии Трамп дар кишвари мо Ироқ, ҳеҷ гоҳ амалӣ нахоҳанд шуд».

Your Comment

You are replying to: .
captcha