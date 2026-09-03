Рубио: ҳар касе, ки ба Эрон кӯмак кунад, мо ӯро таҳрим мекунем

Ба гузориши агентсии «Абна» ба нақл аз сомонаи Binance, Марко Рубио, вазири корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳида, имрӯз чаҳоршанбе, бо такрори мавқеъҳои шикастхӯрдаи кишвараш алайҳи Теҳрон, даъво кард: «Кишварҳое, ки ба Эрон дар ба даст овардани даромад кӯмак мекунанд, мо онҳоро таҳрим хоҳем кард».
Тибқи эълони ин расона, вазири корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳида инчунин даъво кард, ки Вашингтон ба муқобили ҳамлаҳои Эрон ба киштиҳо амал карданро идома медиҳад!
Марко Рубио даъво кард: «Мутаассифона, дар мавриди Эрон, мо аз ҷиҳати назар ба вазъ, бо русҳо ва низоми Русия ҳаммувофиқ нестем. Ҳеҷ яке аз амалҳое, ки дигарон дар қабили Эрон анҷом медиҳанд, ба ҳеҷ ваҷҳ монеи қобилияти мо барои анҷом додани амалҳои зарурӣ барои муҳофизати Амрико намешавад. Бо вуҷуди ин, равшан аст, ки дар мавриди амалҳои Эрон, мо ҳатман бо мавқеи Русия дар ин бора ҳаммувофиқ нестем. Аммо Русия ва шахси Путин бо мушкилоти худ даст ба грибан аст; мушкилоте, ки гумон мекунам қисми зиёди вақт ва таваҷҷуҳи ӯро ба худ ишғол кардаанд — монанди ҷанг бо Украина ва, ростӣ, таъсироте, ки ҳамлаҳои Украина дар баробари таҳримҳо ба иқтисоди Русия мегузоранд! Тамоми ҷаҳон аслиҳаи радгири бештар мехоҳад. Ин ба авлавияти якуми дифоъӣ дар сатҳи ҷаҳон табдил шудааст — на танҳо барои Украина, балки барои тамоми ҷаҳон. Кишварҳои Ховари Миёна (Ғарби Осиё) низ онро мехоҳанд. Бояд ёдоварӣ кунам, ки Иёлоти Муттаҳида низ ниёзҳои хоси худро дорад; мо низ талабот ва ниёзҳои дифоии худро дорем. Ва пеш аз он ки ба дигарон кӯмак кунем, бояд боварӣ ҳосил кунем, ки захираҳои мо ҳамеша дар сатҳи кофӣ қарор доранд».
Бо такрори мавқеъҳои дурӯғин ва такрории кишвараш бо мақсади кӯшиш барои ором кардани як бахши фазои иқтисодии кишвараш, ки аз таҷовузи пурхароҷи Трамп алайҳи Эрон таъсир гирифтааст, даъво кард: «Масъала танҳо ҷазои Эрон нест. Масъала пешгирӣ аз дастрасӣ ба захираҳои молиявии онҳост. Ҳеҷ кишваре набояд ба Эрон дар давр задани таҳримҳо кӯмак кунад. Ҳеҷ кишваре набояд ба онҳо дар сохтани механизмҳое ёрӣ расонад, ки имкони ба даст овардани даромадро барояшон фароҳам мекунад — даромадҳое, ки сипас барои сохтани силоҳи ҳастаӣ сарф хоҳанд шуд! Агар кишваре қарор ба ин кор кунад, мо маҷбур хоҳем шуд онро низ таҳрим кунем! Онҳо то ҳол ба сӯи ҳадафҳо тирпаронӣ мекунанд ва ба сӯи киштиҳо оташ мекушоянд. Бинобар ин, мо то ҳол ҳадафҳоеро, ки таҳдиди фаврии барои нерӯҳои мо ва киштиравонии ҷаҳонӣ дар ин гулӯгоҳҳо мебошанд, ҳадаф қарор хоҳем дод! Гулӯгоҳҳо боз хоҳанд монд ва зери назорати Эрон нахоҳанд буд!»
Your Comment